Гід споживача: навіщо клеять додаткове скло на екрани смартфонів

У сучасному світі смартфони стали невід’ємною частиною повсякденного життя. Високотехнологічні пристрої, такі як iPhone 11, 12, 13 та новіші моделі, поєднують у собі функціональність, естетику та інновації. Проте разом з їхньою популярністю зростає і потреба у захисті цих цінних гаджетів від повсякденних пошкоджень. Одним із найпоширеніших методів захисту екранів є наклеювання захисного скла.

Навіщо клеять захисне скло на Айфон 11 та інші смартфони, які переваги це дає та наскільки ця практика є розповсюдженою, розповідають фахівці компанії inMobi.

Причини використання захисного скла

Основною причиною наклеювання захисного скла на iPhone є захист екрану від механічних пошкоджень. Екрани преміум-смартфонів, особливо ті, що використовують технологію OLED або Retina дисплею, є надзвичайно чутливими до подряпин, ударів та падінь. Захисне скло, зазвичай виготовлене з закаленого скла або поліуретану, створює додатковий бар’єр між екраном телефону та зовнішніми факторами.

Переваги захисного скла

Запобігання подряпинам і тріщинам

Захисне скло ефективно захищає екран від подряпин, які можуть виникнути внаслідок повсякденного використання, такого як носіння телефону в кишені разом з ключами чи іншими предметами.

У разі падіння або удару захисне скло може поглинути частину ударної енергії, знижуючи ризик виникнення тріщин на оригінальному екрані. Поліпшення видимості та чистоти екрану

Деякі види захисного скла мають антибликові та олеофобні покриття, які зменшують відбиття світла та запобігають утворенню відбитків пальців, тим самим покращуючи якість зображення. Легкість встановлення та заміни

Сучасні захисні скла легко наклеюються на екран без появи бульбашок повітря і можуть бути швидко замінені в разі пошкодження. Збереження вартості пристрою

Захист екрану допомагає підтримувати ідеальний стан смартфона, що може бути важливим при продажу або обміну пристрою.

Розповсюдженість практики

Наклеювання захисного скла стало дуже поширеним серед користувачів смартфонів, особливо серед власників преміальних моделей, таких як iPhone, Samsung, Google Pixel тощо. За статистичними даними, близько 80-90% користувачів смартфонів застосовують якийсь вид захисту екрана, причому значна частина з них обирає захисне скло завдяки його ефективності та зручності використання.

Популярність захисного скла зростає завдяки доступності різноманітних варіантів на ринку, включаючи різні рівні захисту, товщину, покриття та ціни. Крім того, виробники смартфонів, такі як Apple, активно заохочують користувачів до використання офіційних або сертифікованих аксесуарів для захисту пристроїв, що сприяє зростанню довіри до цього методу захисту.

Наклеювання захисного скла забезпечує ефективний захист екрану від подряпин, ударів та інших механічних пошкоджень, покращує якість відображення та продовжує термін служби пристрою. Враховуючи високу розповсюдженість цієї практики серед користувачів, можна стверджувати, що захисне скло стало невід’ємною частиною догляду за сучасними смартфонами, забезпечуючи баланс між естетикою та практичністю.

Альтернативи

Хоча наклеювання захисного скла є популярним способом захисту екранів смартфонів, але існують й інші методи, які можуть забезпечити належний рівень захисту смартфонів. Основні альтернативи захисному склу це:

захисні плівки;

захисні чохли;

вбудований захист екрана;

страхування.

Вибір альтернативи захисному склу залежить від особистих потреб, способу використання смартфону та бюджету. Захисні плівки та чохли пропонують різні рівні захисту та варіанти дизайну, тоді як страхування забезпечує фінансову безпеку. Важливо ретельно зважити всі варіанти та вибрати той, який найкраще відповідає вимогам щодо захисту та зручності використання смартфону.