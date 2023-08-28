Гід споживача: що таке клінингові послуги та чому вони стають дедалі популярнішими

Важко забезпечити та регулярно підтримувати чистоту у власному будинку, у квартирі за наявності маленьких дітей, домашніх тварин, а також за відсутності вільного часу. Щоб не витрачати власний вихідний на прибирання кімнат, завжди можна скористатися професійною допомогою, обираючи клінінгові компанії, де працюють кваліфіковані спеціалісти з

чистоти та порядку. Такі послуги надають у Києві та в багатьох інших містах країни.

Спеціалісти компанії Time to Life розповідають що таке клінингові послуги та як працює такий сервіс.

Команда клінерів приїжджає за вказаною адресою з необхідним набором інструментів, миючих засобів. Тому все, що потрібно від клієнта – вказати обсяг роботи, а після завершення всіх процесів провести контрольну перевірку виконаних завдань.

Види популярних клінінгових послуг

Зазвичай, як зазначають експерти з Time to Life, клінингова компанія пропонує різноманітний список актуальних послуг, завдяки яким кожен бажаючий зможе вибрати найбільш підходящі:

Базове або стандартне прибирання, під час якого відбувається видалення пилу з усіх поверхонь, складних забруднень. Клінери пилососять, полірують сантехніку, натирають скляні та дзеркальні поверхні. Підтримуюче прибирання, під час якого відбувається видалення пилу з усіх видимих поверхонь, побутової техніки. Клінери пилососять, позбавляються водного нальоту на змішувачах. Генеральне прибирання, коли відбувається комплексне очищення всіляких поверхонь у будинку чи офісі із застосуванням величезної кількості миючих засобів. Клінери видаляють стійкі плями, що вже вʼїлися, інші забруднення, проводять дезінфекцію санвузла та інше. Прибирання після завершення ремонтних робіт, під час якого відбувається підготовка офісних приміщень до роботи, квартир до заселення. Основна мета – усунути сліди ремонту та створити затишок, комфортні умови завдяки чистоті та порядку.

Окремо клієнт зможе замовити послугу миття вікон – зсередини та зовні. Для цього клінери використовують спеціальні засоби, які унеможливлюють наявність слідів води або розводів на склі.

Чому послугаи клінінгових компаній стають дедалі популярнішими?

Замислюючись над тим, чи варто довіряти команді клінерів прибирання власної квартири чи офісу, необхідно ознайомитись із важливими перевагами їхніх послуг. Експерти називають декілька причин, чому обирають саме професійне прибирання:

У компанія клінерів, як правило, працюють виключно досвідчені прибиральники, які точно знають, як знайти індивідуальний підхід до кожного клієнта.

Застосування якісних та екологічно безпечних миючих засобів, що не викликають алергічних реакцій. Такі засоби можна використовувати у приміщеннях, де мешкають діти, знаходяться домашні тварини.

Спеціальні інструменти, необхідний інвентар, який клінери завжди беруть із собою.

Демократична та прозора цінова політика. Клієнт самостійно обирає необхідний перелік актуальних послуг, що впливає на остаточну вартість.

Остаточна вартість формується відразу з кількох важливих критеріїв: площа приміщень, рівень забруднення, метод прибирання, а також арсенал хімії, що використовується. В результаті вдасться досягти поставлених цілей – чистота та порядок у кожній будівлі.