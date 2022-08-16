Гід споживача: як доглядати за букетами та зрізаними квітами

Отримувати в подарунок квіти на день народження або будь-яке інше свято завжди приємно, але не всі знають, як доглядати за букетом, щоб він довше зберігав свою свіжість.

Флористи компанії https://flowers.ua, яка вже 20 років займається доставкою квітів та подарунків, поділилися з нашими читачами своїми знаннями та розповіли, яким має бути догляд за зрізаними квітами.

По-перше, не поспішайте одразу ж ставити подарунок у вазу. Нехай композиція трохи полежить прямо в упакуванні та звикне до домашніх умов. Потім потрібно обережно зняти обгортку, якою б красивою вона не була. Оформлення букета призначене в першу чергу для безпечного транспортування, а також грає роль захисного щита від вітру та морозів.

Підрізаємо стебла

Під час перевезення троянди та будь-які інші квіти знаходяться без підживлення як мінімум 1-2 години. За цей час капіляри стебел підсихають. Щоб букет отримав підпитку, потрібно підрізати стебла і лише потім ставити його у воду. Флористи радять робити косий зріз, щоб площа поглинання вологи була більшою.

Зріжте нижнє листя

Все нижнє листя видаляють для того, щоб живлення отримував бутон, а не зелень. До того ж від контакту з водою листові пластини через деякий час почнуть гнити та губити букет.

Вода для букета

Вода має бути холодною, але не крижаною. Бажано використовувати очищену воду, хоча не завжди є така можливість. Але відстояна теж підійде. Наслідуючи деякі народні поради, багато хто додає у вазу з водою цукор, проте робити це найсуворіше заборонено. Цукор прискорить процес бродіння. Краще користуватися спеціалізованими магазинними добавками або вугільним порошком, який є природним фільтром.

Щодо об’єму рідини, то в середньому заповнюють 1/2 або 2/3 вази. Рівень залежить від того, який сорт квітів у букеті. Так, якщо стебло гнучке і соковите, потрібно налити 2/3 води, оскільки такі стебла починають швидше загнивати, якщо їх повністю занурити у воду. Популярні троянди люблять багато води. Якщо композиція з троянд трохи зав’яла, поставте її в холодну воду так, щоб рівень води сягав практично донця бутона, на 3-4 години. Потім укоротіть стебла на 2 сантиметри, роблячи зріз під кутом 45 градусів, і додайте чотири надрізи вздовж пагона.

Воду у букеті потрібно міняти кожні 2 дні. Якщо композиція у вазі зібрана із токсичних сортів (наприклад, гіацинтів), змінюйте воду щодня. Попутно із заміною рідини трохи коротшайте довжину стебел.

Вибір місця для букета

У холодну пору року не можна ставити квіти біля обігрівачів, тому що рослини не переносять сухе повітря та тепло. Протяги також згубно впливають на них, пересушуючи стебла та листові пластини. І також не можна ставити вазу неподалік від кондиціонера. Оптимальним розташуванням стане місце, куди сонце світить 2-3 години на день. Звичайно ж це має бути чільне місце, щоб букет радував око.

Декілька важливих нюансів

При оформленні квіткових композицій та букетів флористи використовують різноманітні сорти квітів. Догляд за тим чи іншим букетом залежить від виду рослини. Ось лише кілька прикладів: