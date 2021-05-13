Сіноптики повідомляють: До України йдуть дощі та грози

Незабаром календарне літо. А поки над Україною весна, переважно хмарно, температура вдень від +15° С до +29° С, грози.

Травень — особливий весняний місяць, на кордоні весни і літа. Погода нестійка, холодне повітря то приходить, то відступає. Метеорологи таке явище називають зворотні холоди.

Народна прикмета про похолодання в період цвітіння абрикос та черемхи всім відома, тому травневим похолоданням та приморозкам не варто дивуватися, вони були завжди, але різної інтенсивності. У травні цього року хвилі холоду занадто часто атакують Україну і до кінця місяця ще буде похолодання, так що теплий одяг тримаємо напоготові.

У вихідні погода в країні вразить різноманітністю: від дощів і денної температури +15° С на заході до спекотної без опадів +29° С з невеликою хмарністю на сході та півдні.

Західна Україна — в п’ятницю, 14 травня, температура повітря в регіоні +18…+19° С, грозові дощі місцями будуть дуже інтенсивними. У вихідні захід країни — найхолодніший регіон. Очікуються сильні дощі та грози. За прогнозом Sinoptik.ua 15-16 травня вранці температура повітря буде +14° С, вдень до +20° С, переважно хмарно, з проясненнями. У вихідні місцями пройдуть дощі, які наступного тижня охоплять весь регіон. Грози та поривчастий вітер до 7 м/сек супроводжуватимуть дощову погоду.

У високогір’ї Карпат 15-17 травня прохолодно, вдень +13…+14° С, вночі +3…+7° С, дощі.

У центральному регіоні 14 травня температура повітря + 22…+23° С, у Вінницькій області +16° С. Очікуються невеликі локальні дощі. 15-16 травня центр країни — у зоні комфорту. У Черкасах, Кропивницькому та в Полтаві температура повітря від +18° С до +24° С при вологості від 55% до 70% і швидкості вітру до 5 м/с. У Вінницькій області ймовірно буде йти невеликий дощ. В понеділок 17 травня температура знизиться на кілька градусів, пройдуть дощі з грозами.

Схід України 14-17 травня — найспекотніший регіон: в Луганській та Донецькій області — до +29° С, у Харківській та Дніпропетровській — до +26° С. 14 травня в Харківській області місцями вірогідні невеликі дощі. У вихідні опади не очікуються, з понеділка, 17 травня, дощі з грозами пройдуть у Харківській області, у вівторок — у Донецькій області.

На півдні країни 14 травня дощу не буде, температура повітря в Одеській і Миколаївській області +18…+19° С, у Херсонській і Запорізькій +22 …+25° С.

15-16 травня денний температурний мінімум в Одеській області +19…+21° С, денний температурний максимум в Херсонській та Запорізькій областях +24…+29° С. У вихідні місцями пройдуть інтенсивні дощі з грозами. На початку тижня температура повітря знизиться, тільки у Запорізькій області буде утримуватися до +26° С.

У північних областях України 14 травня +18 …+23° С, мінлива хмарність, часом дощ. В суботу очікується також дощова погода, яка не зачепить тільки Житомирську область. У неділю, 16 травня без опадів, хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень у вихідні +21…+23° С, у Сумах до +25° С. Робочий тиждень розпочнеться з дощової погоди, буде переважно хмарно.

В Києві у п’ятницю вночі до +12° С, вдень +17…+18° С, тиск 741 мм рт.ст., вдень очікується дощ, вітер південно-східний до 4 м/сек. У вихідні вдень +19…+23° С, 15 травня короткочасні невеликі дощі, 16 травня, у неділю, опади не очікуються, температура близько +23° С.

З понеділка похолодає до +17° С, пройдуть сильні дощі, можливо, з грозами. Наступного тижня парасольку носимо з собою, періодично дощитиме.