Гід споживача: як можна перетворити смартфон на тепловізор

Смартфони давно вийшли за межі простих «дзвонилок». Сьогодні це багатофункціональні інструменти: від зйомки у 4K до керування «розумним» домом. А як щодо тепловізора в телефоні? Звучить фантастично, але й це вже цілком реально.

Фахівці розповідають, як смартфон може стати тепловізором, кому це знадобиться на практиці та що важливо врахувати під час вибору.

У яких ситуаціях тепловізор у телефоні справді корисний?

Будівництво й ремонт — перевірка утеплення, витоків тепла, прихованої вологи

— перевірка утеплення, витоків тепла, прихованої вологи Автомобілі й техніка — перегрів моторів, електрика, діагностика несправностей

— перегрів моторів, електрика, діагностика несправностей Тактичні завдання, полювання — (обмежений) моніторинг уночі

— (обмежений) моніторинг уночі Сільське господарство — контроль температури тварин і обладнання

— контроль температури тварин і обладнання Побут — допоможе з’ясувати, звідки тягне протяг, чи який радіатор гріє гірше

Варіант 1: смартфон з вбудованою тепловізійною камерою

Найпростіший підхід — придбати пристрій з уже інтегрованим тепловізором. У ньому встановлено спеціалізований сенсор, що визначає температуру в діапазоні від –20 до +550 °C і показує все у вигляді кольорової теплової карти. Допоможе з вибором моделі спеціальний рейтинг ТОП-7 телефонів з тепловізором.

Для уявлення про можливості вбудованих тепловізорів досить глянути на їх характеристики. Наприклад, один із фігурантів рейтингу має тепловізор InfiRay 160×120 пікс., 25 Гц, що фіксує температуру від –20 °C до +550 °C і легко розпізнає теплові аномалії на відстані до 30 м. Для повсякденних завдань цього більш ніж досить, а накладення теплового та звичайного зображень дає змогу одразу орієнтуватися на місцевості.

Переваги:

Готове рішення, нічого підключати не потрібно

Відносно висока точність сенсора

Працює «з коробки», стабільно й надійно

Недоліки:

Дорожче

Обмежений вибір моделей

Зазвичай такі смартфони додатково захищені від води, пилу й падінь.

Варіант 2: зовнішній тепловізор — модуль, що підключається до телефону

Бюджетне й гнучке рішення — тепловізор, що підключається до смартфону. Він вставляється в порт USB-C (або Lightning, якщо у вас старий iPhone) і працює через спеціальний застосунок.

Пристрій передає дані на екран, перетворюючи смартфон на повноцінний тепловізор: об’єкти різної температури видно різними кольорами — від холодного синього до гарячого червоного.

Зовнішні тепловізори також вражають можливостями. Приміром, Seek Thermal Compact PRO має роздільну здатність 320 × 240 пікс., що забезпечує гарну деталізацію навіть на відстані, та фіксує температури від –40 до +330 °C, і при цьому бачить великі об’єкти на 400–500 м.

Для побутових задач підійде компактний FLIR ONE, який працює на 5–10 м і одразу виводить теплову карту на дисплей.

Переваги:

Сумісність з більшістю смартфонів

Великий вибір функцій і цін

Компактність — легко брати із собою

Недоліки:

Потрібно докупити аксесуар

Не всі моделі захищені від вологи й ударів

Потрібна інсталяція застосунка

Мобільність — головна перевага: смартфон завжди під рукою, а підключений невеличкий модуль може стати повноцінним діагностичним інструментом. Не потрібно носити окремий прилад і витрачати час на налаштування, що зручно в польових умовах або коли важлива оперативність.

Що важливо знати при виборі тепловізора для смартфона?

Якщо вирішили купити зовнішній тепловізор — не хапайте перший-ліпший. Важливі такі параметри.

Роздільна здатність

Чим вона вища, тим чіткіше зображення й легше аналізувати картинку. Для базових задач вистачить 80 × 60 чи 160 × 120 пікс., але для професійного використання краще 320 × 240 пікс. і вище — актуально для будівельників чи інженерів, де потрібна деталізація.

Діапазон температур

Для побуту досить –20 … +120 °C; для професійного застосування краще брати з запасом.

Тип підключення

Перевірте сумісність із вашим телефоном: USB-C, Lightning чи micro-USB.

Додаткові функції

Добре, якщо пристрій уміє:

записувати відео й робити фото

зберігати дані з температурою

перемикати палітри кольорів

інтегруватися з аналітикою (важливо для профі у будівництві чи електриці)

Зовнішні чинники

На точність вимірювання впливають тип поверхні, освітлення, температура навколишнього середовища й вологість. Деякі моделі автоматично калібрують сенсор кожні кілька секунд, щоб уникнути «дрейфу» показань, а просунуті застосунки «підчищають» картинку алгоритмами покращення контрастності.

То як перетворити смартфон на тепловізор?

Купити смартфон із вбудованим тепловізором — якщо потрібен надійний і завжди готовий до роботи варіант «усе-в-одному». Підключити зовнішній тепловізор — якщо хочете зекономити, залишити свій телефон і мати мобільний інструмент «про всяк випадок».

Обидва способи робочі. Все залежить від ваших задач і бюджету. Головне — не купувати навмання: звертайте увагу не лише на ціну, а й на характеристики.

Порада від експерта https://techrate.com.ua: перед покупкою перегляньте достовірні рейтинги моделей, огляди й реальні тести — це найкращий спосіб зрозуміти, чи підходить пристрій саме вам.