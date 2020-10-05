Глава Нацполиции поддерживает легализацию проституции

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко выступает за легализацию проституции, но против легализации наркотиков и оружия.

Об этом он заявил в интервью агентству “РБК-Украина”.

Так, на вопрос журналиста об отношении Клименко к легализации проституции, наркотиков и оружия, председатель Нацполиции ответил следующее: “Что касается наркотиков и оружия, то отрицательно. Потому что надо сначала закончить войну. Количество оружия, изымается полицией еженедельно, впечатляет. Поэтому надо привести сначала порядок с тем оружием, что у нас есть. что касается наркотиков, то у меня есть несколько цифр, которые услышать. Так, с начала года полиция изъяла уже 2600000 доз наркотиков “.

По словам Клименко, дети становятся наркоманами с 11 лет и все начинается с легких наркотиков. “А после 14 лет в 100% случаев, если они не бросили употреблять, то переходят на более серьезные наркотики”, – сказал глава Нацполиции.

О декриминализации употребления марихуаны в медицинских целях, то, по словам Игоря Клименко, все подробно должно быть прописано в законе.

“Но на сегодняшний день любая легализация позволит медицинским корпорациям под эту марку сделать определенные вещи или определенные действия, которые затем скажутся на наших детях”.

Что касается легализации проституции, то Игорь Клименко считает, что если государство сможет освоить и законодательно определить правила игры на этом “рынке”, то можно об этом говорить.

“Но это должна быть широкая общественная дискуссия. Я не боюсь об этом сказать, потому что эта проблема существовала, существует и будет существовать во всем мире. И Украина здесь не исключение”, – подчеркнул глава Нацполиции Игорь Клименко. // Буквы