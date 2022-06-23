Як розмитнити авто в Україні з 1 липня: нова послуга в «Дії»

Розмитнити авто в липні можна буде через «Дію», при чому для старих автомобілів послуга буде дешевше.

З 1 липня в Україні вводиться платне розмитнення автомобілів, щоб наповнити державний бюджет і протидіяти корупції. Безкоштовним залишиться тільки розмитнення електромобілів. При цьому процедуру спростили, тепер водії можуть самостійно розмитнити авто через «Дію».

Як розмитнити авто через «Дія»

У додатку «Дія» можна буде заповнити електронну декларацію та здійснити реєстрацію. Послугу збираються запустити до 1 липня. Працювати вона буде приблизно наступним чином.

Власник вводить VIN-код автомобіля. Система підраховує вартість розмитнення. Вводяться додаткові дані про машину. Автомобіль реєструється на порталі «Дія».

Від розмитнення повністю звільнені електрокари, а автомобілі з гібридним двигуном мають ставку у два рази менше.

Формула розмитнення авто в «Дія» — у скільки обійдеться процедура

Розмитнення старих авто з великим пробігом за новим законодавством буде дешевше. Чим старше автомобіль, тим в меншу суму власнику обійдеться розмитнення.

Наприклад, за 1,5 літрову нову машину доведеться заплатити 3960 євро, за 8-річну — 1530 євро, а за 15-річну — всього 1260 євро. А в 2027 році розмитнення 8-річного автомобіля коштуватиме 1081 євро.

В цілому вартість розмитнення розраховується за складною формулою. Крім віку машини, на вартість буде впливати обсяг і тип двигуна, а також податок на розкіш (тільки для нових авто вартістю від 375 мінімальних зарплат).

Ввезення авто класу Євро — 2 і вище буде як і раніше дозволений. А сертифікація машини стане добровільною, що дозволить заощадити кілька тисяч гривень. // УНІАН