Головний директор із маркетингу Fozzy Group (Сільпо, Фора) Баранський заявив про сільську тупість українців

«Красава, Баста. Сільську тупість переможе тільки місто, яке кладе болт на цінності села», – написав Баранський у своєму Instagram.

«Чому більшість пострадянських країн нормально розвиваються, а Україні дісталися тільки гідність та європейські цінності?», – вказано в іншому дописі.

Як відомо, Fozzy Group належать «Сільпо», «Фора», «Ringoo» та низка інших відомих компаній. Російський репер Василь Вакуленко, більш відомий під псевдонімом Баста, виступив у Києві 25 і 26 червня в столичному клубі Stereo Plaza, який залюбки возить російських артистів які підтримують агресію РФ.

Раніше Баранський закликав не платити податки в Україні, а також заявляв що кожен житель України платить військовий збір — 1,5%. і тепер ніхто нічого армії, яка захищає країну від російської навали, не повинен.

Додамо, що російські артисти продовжують спокійно гастролювати регіонами України, пропонуючи українцям «посередній» репертуар з країни-агресорки, на який, як не дивно, тут також є попит. Зокрема незабаром в Києві відбудеться концерт Олександра Ревви (сценічний псевдонім Артур Пірожков).

Всі облікові записи в соцмережах, Баранський вже закрив. В соцмережах, користувачі закликають до бойкоту мережі Сільпо та Фора, якщо в компанії не стануть вживати заходів проти цього працівника.