Google оновить Maps, щоб запобігти доступу влади до історії місцезнаходження
Нововведення дозволить компанії посилити захист приватності
Компанія Google незабаром внесе зміни до роботи Google Maps для ускладнення доступу правоохоронців до інформації про історію місцезнаходження користувачів. Про це пише The Verge.
Google повідомив, що оновлення буде запущене наступного року як для Android, так і для iOS. Коли воно стане доступним, користувач отримає відповідне сповіщення. Компанія також скоротить термін автоматичного видалення даних про місцезнаходження з 18 місяців до трьох місяців.
Нагадаємо, традиційно компанія Google презентувала підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів Google у 2023 році. Зокрема, серед визначальних моментів року першу позицію посів запит «Карта повітряних тривог». На другому місці був запит «Графік відключення світла», а на третьому – «Пригожин». Також серед трендових запитів року – «Deep State», «Ізраїль» та «Каховська ГЕС».Tweet