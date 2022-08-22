Гид домовладельца: как часто нужно менять обои в квартире

Однозначного ответа на вопрос о том, насколько часто необходимо обновлять интерьер в квартире, просто не существует. Все зависит от подхода к данной теме и конкретной ситуации. Обстоятельства могут сложиться так, что ремонт придется делать чуть ли не каждый год, могут затопить соседи, а может у некоторых людей новый «цвет настроения» наступить. С погружением в новое психоэмоциональное состояние возникает желание поменять все: мебель, декор стен, двери, окна, шторы и т.д. В таких случаях принято считать – были бы деньги, а повод для ремонтных работ всегда найдется.

Появление детей и домашних питомцев также не остается незамеченным: они оставляют многочисленные следы повсюду, в том числе на обоях или другом отделочном материале. Специалисты одной из компаний, рассказывают именно о таких полотнах, оклеив стены которыми можно полностью преобразить интерьер и добавить в него новых красок. Речь пойдет о том, насколько часто необходимо обращаться в интернет магазин обоев, чтобы выбрать новый вариант декора. Благо в наше время можно без проблем подобрать модель практически любой фактуры и оттенка от отечественных и зарубежных брендов.

Причины для замены обоев

Вообще причин поменять обои в квартире может быть несколько:

Захотелось обновить интерьер по поводу или просто так. Старый декор стен начал попросту раздражать. Полотна потеряли свой первоначальный внешний вид вследствие слишком длительного срока эксплуатации или по другим, в том числе форс-мажорным причинам.

По сути первые две причины носят чисто субъективный характер и зависят от индивидуальных особенностей каждого человека. Собственно, периодически обновлять интерьер приходится хотя бы потому, что рисунок и текстура обоев могут просто выйти из моды. Однако для кого-то это не имеет значения. Но на самом деле вопрос частоты смены дизайна или косметического ремонта квартиры изучался достаточно серьезно, причем различными специалистами.

Дело в том, что комфорт жилища — залог высокого тонуса и позитивного настроя человека. Поэтому, если домашняя обстановка перестает радовать, нужно обязательно что-то менять. По крайне мере так советуют психологи. Они утверждают, что новые обои необходимо покупать раз в 5 лет. Иначе существует риск заработать психоэмоциональный застой и депрессию. Недаром люди периодически уходят в отпуск, покупают новые вещи (даже если старые еще вполне добротные и презентабельные). Да и браки чаще всего распадаются спустя 7 лет совместной жизни. Такой срок считается критическим, а проверку крепости брачных уз проходят далеко не все пары.

Строители рекомендуют делать ремонт в квартире каждые 10–15 лет. У них другая логика — так удается снизить общий износ недвижимости. Соответственно, в случае чего, продать квартиру с хотя бы относительно свежим ремонтом можно дороже, да и гораздо проще. Что касается форс-мажоров, то с ними все понятно: хочешь, не хочешь, а обновлять интерьер придется. Но если обойтись без непредвиденных ситуаций, то многое зависит от выбора вида обоев и правильной их эксплуатации.

Как часто придется менять обои в зависимости от их вида

Сегодня на рынке представлено множество моделей обоев разного качества и стоимости. Надо понимать, что самые простые и дешевые бумажные соответственно и прослужат гораздо меньше. Опять-таки много зависит от условий эксплуатации, но важно понимать, что такие обои нельзя мыть или обрабатывать пылесосом. Часто декор некоторых стен выцветает под действием прямых солнечных лучей, поэтому приходится преждевременно обновлять интерьер. Если «пройтись» по основным видам обоев, то средний срок сохранения ними своего первоначального внешнего вида составляет: