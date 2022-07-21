Google запустила в Україні новий додаток, який замінює звичний гаманець

В Україні Google запустила нову платіжну програму Google Wallet, яка буде оснащена новими цифровими елементами та є оновленням для Google Pay.

У Wallet можна буде зберігати платіжні картки, квитки на проїзд та події, посадкові талони та карти лояльності. Новий додаток буде доступний в Україні на Android та Wear OS.

У Google зазначають, що особисті документи не будуть передаватися без дозволу власника навіть у Google, а якщо телефон буде втрачено або викрадено, дані з нього можна буде знайти, заблокувати або видалити за допомогою функції “Знайти пристрій”.

Протягом наступних двох днів Google Wallet буде доступний для всіх користувачів. Користувачі з увімкненими автоматичними оновленнями побачать, що програма Google Pay автоматично оновилася в Google Wallet. Користувачам, які не мають автоматичного налаштування оновлень, потрібно буде вручну оновити програму з Google Play. Звідти його можуть завантажити нові користувачі.

Google повідомляє, що зараз Wallet виходить як оновлення старої програми Google Pay. Гаманець буде доступний більш ніж у 40 країнах, як і Google Pay. При цьому Wallet не буде доступним в Індії.