Google змінить спосіб входу до Gmail

Процес входу до електронної пошти замінить нова безпекова система QR-кодів

Компанія Google працює над масштабним оновленням системи безпеки електронної пошти, анонсувавши нові зміни для доступу до особистого кабінету Gmail. Діючий метод аутентифікації для перевірки пристрою буде скасовано. На заміну прийде нова система QR-кодів, яку розробники називають «безпечною». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Independent. Зміни стосуватимуться усіх користувачів Gmail, а їх наразі налічується майже 2 мільярди.

За словами представника Google, цей перехід спрямований на зменшення «глобального зловживання повідомленнями».

«Ми хочемо відмовитися від надсилання SMS-повідомлень для автентифікації… Протягом наступних кількох місяців ми переосмислимо спосіб перевірки телефонних номерів. Зокрема, замість того, щоб вводити свій номер і отримувати шестизначний код, ви побачите QR-код, який потрібно буде відсканувати за допомогою камери на телефоні», – пояснив Росс Річендрфер, працівник із питань безпеки та конфіденційності в Google.