Госгеонедр аннулировала спецразрешения на добычу недр 19 компаниям (список)

Решение принято в соответствии с введенным президентом страны решением Совета национальной безопасности и обороны.

Государственная служба геологии и недр Украины аннулировала специальные разрешения на недропользование 19 компаниям, занимающимся разработкой нефтегазовых площадей.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на соответствующий приказ.

Отмечается, что такое решение принято в соответствии с введенным президентом страны решением Совета национальной безопасности и обороны.

В частности, решение распространяется на компании «Гео Коннект», «ЭджейнМакро», «Глобал Гео Инвест», «Транс Сет Гео», «Эко Газ Альянс», «Эпивал Энерджи», «ГеоПост», «Юнолит Ойл», «Профи нефть», «ГеоТаргент», «Надра Прайд», «Бест Гео Тех», «Гео Стенс», «Надра Вест Групп», «Гео Форс Ойл», «Бест Ойл Компани», «Надрапростир», «Гео Вертикаль», «Инфо Гео Тренд».

«Внимание СНБО к сфере недропользования не случайно, ведь эта отрасль является одной из ключевых в национальной экономике и ведущей в наполнении государственного бюджета», — цитирует пресс-служба главу Госгеонедр Романа Опимаха.

Санкции СНБО против компаний в сфере пользования недрами

19 марта 2021 года по итогам заседания СНБО принял решение провести аудит всех разрешений, которые были выданы на добычу недр в Украине за период с 1994 года.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, к этим 19 компаниям применен максимальный тип санкций.

В тот же день, 19 марта, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал санкции против 19 компаний по добыче недр.

УНИАН