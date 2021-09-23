«Слуги» прийняли закон про олігархів

Депутати голосували за скороченою процедурою під протести опозиції.

Верховна Рада прийняла закон про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

У другому читанні та в цілому відповідний законопроєкт №5599 підтримали 279 народних депутатів. «Слуга народу» дала 229 голосів, «За майбутнє» — 18, «Довіра» — 15, «Голос» — 11, позафракційні депутати — 6. Фракції ОПЗЖ та «Європейська солідарність» голосували проти, а «Батьківщина» утрималась.

Депутати проголосували законопроєкт у запропонованій комітетом редакції.

Він передбачає створення реєстру олігархів, обмеження впливу на ЗМІ та подання «декларацій» за контакти з олігархами.

Особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься людина, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який є суб’єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку;

підтверджена вартість активів особи (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є), перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Повноваження визнавати людину олігархом покладено на РНБО.

Голосування за законопроєкт про олігархів відбулося за відсутності спікера Дмитра Разумкова, який попав на лікарняний з коронавірусом. Голова Верховної Ради кілька днів тому направив цей законопроєкт на розгляд Венеційської комісії і казав, що розгляд проєкту в парламенті на цьому тижні малоймовірний.