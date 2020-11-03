Громаді Києва повернуто земельну ділянку вартістю понад ₴42 млн.

Господарським судом міста Києва 02.11.2020 задоволено позов Київської міської прокуратури, розірвано договір оренди та повернуто земельну ділянку територіальній громаді міста Києва вартістю понад 42 млн грн.

Вказана земельна ділянка по вул. Електротехнічній ще у 2005 році була передана товариству в оренду для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничої бази.

Проте, за цей час орендар так і не розпочав будівництво на земельній ділянці та систематично не сплачував орендну плату. Вказане свідчить не лише про відсутність у нього наміру забудови землі, а про порушення ним передбачених договором оренди умов та вимог земельного законодавства.

Внаслідок зазначених порушень територіальна громада позбавлена можливості ефективного використання землі та належного регулювання відносин у сфері розвитку соціальної інфраструктури міста.

Враховуюче викладене, прокуратура заявила позов до суду про розірвання договору оренди та зобов’язання відповідача повернути земельну ділянку територіальній громаді міста Києва, який судом задоволено.

Київська міська прокуратура