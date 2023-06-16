Гид автолюбителя: Как выбрать летние шины и не ошибиться?

В жаркое время года, когда солнечные лучи нагревают дорожное полотно, а проливные дожди не являются редким явлением – важно оснастить машину подходящей автомобильной резиной. Езда на зимних покрышках летом небезопасное, некомфортное и дорогостоящее “удовольствие”. Дело в том, что компаунд зимних покрышек рассчитан на езду при отрицательной отметке на термометре по обледенелой поверхности и снегу, а не по разогретому асфальту. Из-за этого летом они становятся слишком мягкими, отчего быстро изнашиваются, и не дают четкости в управляемости автомобилем.

Отдельно стоит отметить риск возникновения аквапланирования, ведь узор протектора таких колес в первую очередь предназначен для обеспечения максимального сцепления со скользкой дорогой и езде по снежной каше. Он может недостаточно эффективно отводить воду из пятна контакта, вследствие чего под колесом существует вероятность возникновения водного клина. Следовательно, необходимо следить за тем, чтобы покрышки, установленные на транспортное средство, соответствовали сезону эксплуатации не только в зимнюю стужу, но и в летний зной.

Специалисты компании “Аскания Шина”, которая напрямую занимается импортом покрышек различных брендов, рассказывают на что нужно обращать внимание при выборе шин для автомобиля https://ascania-shina.com/shiny.

Вот их ответы на распространенные вопросы при подборе резины на лето:

1. Когда следует производить сезонную замену покрышек?

При установлении за окном среднесуточной температуры +7 градусов Цельсия необходимо менять зимнюю авторезину на летнюю. Именно при этой температуре эксплуатационные свойства колес для холодной поры года падают и начинают возникать описанные выше неприятности.

2. Как понять какой нужен размер резины и почему это важно?

Производитель транспортного средства в обязательном порядке проводит серию испытаний и определяет оптимальный размер автомобильной резины, которая наилучшим образом подойдет для безопасной и комфортной эксплуатации. Как правило, эта информация указывается в инструкции пользователя ТС и на специальных наклейках, которые можно встретить на обратной стороне лючка бензобака или на дверной стойке со стороны водительского сидения.

3. Какая информация зашифрована в типоразмере резины и как влияет ширина и высота?

В размере колеса зашифрована ширина (в мм), высота (в % от ширины) и посадочный диаметр на диск в дюймах. Касаемо последнего параметра – без замены диска его нельзя изменить. Чего не скажешь о первых двух, их можно менять, однако в рамках предписаний производителя машины, который нередко предлагает несколько взаимозаменяемых размеров покрышек.

Рассмотрим подробнее как влияют эти параметры:

Ширина автошины – может влиять на сцепление с дорогой за счет увеличения пятна контакта. При этом существует закономерность в том, что чем шире колесо, тем оно тяжелее и потребляет больше топлива. Также они могут быть более склонны к возникновению эффекта аквапланирования (кроме профильных дождевых моделей шин) и обладать меньшей динамикой в управлении.

Высота резины – зачастую чем меньше, тем лучше она разгоняется, тормозит и управляется. Однако низкий профиль в большей степени чувствителен к неровностям на дороге, от чего вероятность повредить диск при наезде на бордюр или яму – выше.

Таким образом низкопрофильная резина (высота от 55% и ниже) востребована у обладателей мощных транспортных средств, которые эксплуатируются в основном на хороших дорогах. Если машина вынуждена встречаться на дороге с ямами и ухабами, то лучше установить высокий профиль – он смягчит удары и обезопасит диск от повреждений.

4. В чем отличия разных типов дизайна протектора?

Отличают три основных типа протекторного рисунка:

Симметрично ненаправленный. Самый часто встречающийся вид, который устанавливается многими производителями автомобилей с завода. Его преимущество в том, что резину можно менять местами как угодно.

Самый часто встречающийся вид, который устанавливается многими производителями автомобилей с завода. Его преимущество в том, что резину можно менять местами как угодно. Симметрично направленный . В большей степени подходит мощным автомобилям, так как обеспечивает отвод воды на высокой скорости. На таких колесах производитель указывает направление вращения в виде стрелки и подписи “Rotation”.

В большей степени подходит мощным автомобилям, так как обеспечивает отвод воды на высокой скорости. На таких колесах производитель указывает направление вращения в виде стрелки и подписи “Rotation”. Асимметричный. Средневзвешенный вариант, который одинаково хорошо покажет себя как в дождливую погоду, так и в сухую. При установке такого вида покрышек учитывается внешняя и внутренняя сторона, в чем помогут надписи на резине – “Inside” и “Outside”.

Резюмируя, эксперты компании напоминают, что правильно подобранные покрышки залог безопасных дорог.