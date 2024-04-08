Гид автомобилиста: как правильно выбрать б/у топливный насос

Покупка б/у деталей для автомобиля — это неплохая возможность сэкономить, особенно если речь идет о дорогостоящих компонентах. К этой категории относятся топливные насосы высокого давления (ТНВД) — элементы, отвечающие за подачу топлива в форсунки.

Бывшие в употреблении запчасти, которые не утратили своих потребительских качеств в процессе предыдущей эксплуатации, обычно ищут на так называемых разборках. Но найти такие сложные агрегаты как топливные насосы на местных барахолках довольно сложно, поэтому некоторые специализированные компании наладили поставии б/у запчастей из Европы https://euromotors.com.ua/category/toplivnyy-nasos-vysokogo-davleniya-tnvd/, где их выбор значительно шире кондиционное состояние лучше.

Как понять, что топливный насос подлежит замене

Как и любая другая деталь, топливный насос имеет определенный срок службы. Многие автомобилисты сталкивались с ситуацией, когда машина попросту не заводится или постоянно глохнет. Но, как отмечают специалисты компании Euromotors, есть и более ранние признаки выхода ТНВД из строя:

авто теряет мощность, хуже разгоняется;

двигатель не заводится с первой попытки;

машина стала потреблять больше топлива;

автомобиль работает нестабильно, дрожит на холостом ходу;

доносятся странные звуки (стук, гудение, жужжание) из зоны топливного насоса.

В таком случае продолжать ездить на машине будет не просто некомфортно, но и опасно, ведь топливный насос может окончательно выйти из строя в любой момент. И тогда не обойтись без эвакуатора и дорогостоящего ремонта. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо заблаговременно купить и заменить деталь.

Как подобрать подходящий ТНВД

Перед покупкой через Интернет нужно внимательно изучить фото детали. Это позволит предварительно определить наличие видимых повреждений или коррозии. При получении товара на почте также повторно следует проверить деталь и обратить внимание на крепежные элементы — они должны быть целыми.

Для каждой запчасти, включая топливные насосы на сайте продавца должен быть указан оригинальный, так называемый каталожный уникальный код или номер, который используется производителем автомобиля для ее идентификации для конкретной модели авто и варианты альтернативной замены. Важно сверить его с рекомендациями производителя автомобиля, чтобы убедиться в совместимости комплектующих, для этого можно осуществить поиск по VIN-коду.

Учитывая эти параметры, с высокой вероятностью можно найти правильную и надежную деталь по разумной цене.