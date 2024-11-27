З 1 грудня рух Подільським мостом у Києві відкриють для легкових авто
Для вантажівок він залишатиметься закритим.
Рух Подільським мостом у Києві з 1 грудня стане доступним для всіх легкових автомобілів та міського пасажирського транспорту, а не лише для спецтранспорту і одного автобусу. Про таке рішення Ради оборони міста повідомив мер Віталій Кличко.
Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. Однак для вантажівок рух постом поки залишатиметься закритим.
“Роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, завершать до кінця року. Не перешкоджаючи руху транспорту”, – запевнив мер.
- Рік тому проїзд Подільським мостом відкрили для спецтранспорту і лише одного пасажирського автобусу.
- Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через Дніпро – один з найважливіших інфраструктурних проєктів у столиці України. Він повинен розвантажити Північний міст. Крім того, по ньому мала б проходити четверта гілка Київського метро. Будівництво мостового переходу розпочалося 1993 року (фактично 2003) і досі не завершилось.
- Правоохоронці розслідують розкрадання коштів при його будівництві.