З 1 грудня рух Подільським мостом у Києві відкриють для легкових авто

Для вантажівок він залишатиметься закритим.

Рух Подільським мостом у Києві з 1 грудня стане доступним для всіх легкових автомобілів та міського пасажирського транспорту, а не лише для спецтранспорту і одного автобусу. Про таке рішення Ради оборони міста повідомив мер Віталій Кличко.

Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. Однак для вантажівок рух постом поки залишатиметься закритим.

“Роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, завершать до кінця року. Не перешкоджаючи руху транспорту”, – запевнив мер.