Якісна розробка сайту є основою його безпеки

Під безпекою веб-сайтів, зазвичай, ми розуміємо забезпечення збереження даних та їх недоступність для сторонніх осіб, а також здатність програмного продукту зберігати працездатність при кібератаках. Безпека веб-сервісів залежить від якості їх програмного коду, від кваліфікації системного адміністратора та від компетенцій усіх користувачів, які мають доступ до чутливої ​​інформації.

Проблема безпеки веб-ресурсів сьогодні стоїть настільки гостро, що їй приділяють увагу навіть пошукові системи. Google повідомляє власників сайту, якщо з’являються підозрілі результати. Розробка сайтів – це той етап, на якому закладається фундамент їх безпеки в майбутньому, зазначають експерти компанії PBB design.

Причинами для загрози безпеці, зломів та витоків даних можуть бути:

вразливості самого сайту перед кібератакою,

можливість впровадження стороннього коду (XSS, SQL-ін’єкції),

недостатня швидкодія сервісу, тривалий час обробки запитів, що призводить до вразливості до атак типу «відмова в обслуговуванні» (D)DoS помилки,

допущене адміністратором веб-сайту невчасне оновлення ПЗ або небезпечне конфігурування сервісів,

незнання чи недотримання адміністраторів банальних правил безпеки, прості паролі, введення даних на фішингових сайтах, зараження вірусами ПК.

Рекомендації

Довіряйте розробку сайту досвідченим фахівцям. Новачки, як правило, можуть домогтися працездатності ресурсу, але не в змозі врахувати всі ризики злому та кібератак.

Адмініструванням сервера повинен на регулярній основі займатися компетентний спеціаліст, більшість заражень сайтів вірусами відбувається через те, що серверне програмне забезпечення ніхто не оновлює, а дуже багато витоків даних пов’язані з неправильним конфігуруванням серверних служб.

Навчайте користувачів основ інформаційної безпеки, обмежуйте права до необхідного для роботи мінімуму та використовуйте моніторинг доступу до чутливої ​​інформації. Величезна кількість проблем пов’язана саме з некомпетентністю нетехнічного персоналу, що виникають як через банальну некомпетентність (попався на фішинг, «випадково» видалив дані), так і за злим наміром (розкрадання клієнтської бази, злив замовлень конкурентам тощо).

Дотримуйтесь рекомендацій, щоб забезпечити максимальний захист сайту для захисту від сторонніх входів та крадіжки даних. Також не забувайте про постійне резервне копіювання. Резервні копії також потребують захисту, шифруйте їх та зберігайте на кількох серверах.