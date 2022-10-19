Гид домовладельца: как правильно выбрать стиль мощения внутренних двориков

Все хотят иметь комфортабельны дом, с уникальным дизайном, поэтому люди инвестируют в различные аспекты интерьера или экстерьера дома. Хотя большую часть времени они все-таки склонны сосредотачиваться на аспектах, связанных с интерьером дома, но важно уделять особое внимание и его экстерьеру. Например, было бы довольно сложно представить, как выглядели бы дворики без тротуаров, террас и подъездных дорожек.

Мощение любого двора очень важно и играет как эстетическую, так и практическую роль, особую роль в этом играет тротуарная плитка. При достижении хорошего контраста между озелененной территорией и мощением двора улучшается внешний вид как самого двора, так и всего дома, – отмечают специалисты компании ANVI GROUP.

Тротуарная плитка бренда «Золотой Манадрин». Фото: anvigroup.com.ua

Преимущества тротуарной плитки (брусчатки) для благоустройства придомовой территории

Правильно вымощенный двор с эстетическим смыслом не только придает законченный вид собственности, но и практичный способ использования зеленых насаждений и в то же время упрощает уборку и уход за землей. Мощение также помогает получить чистый и удобный тротуар или гладкую подъездную дорожку для автомобилей, въезжающих во двор.

Эстетика придомовой территории во многом зависит от этих тротуарной плитки, которая на самом деле представляет собой уникальный способ персонализации внутреннего дворика. Такое покрытие устойчиво к экстремальным погодным условиям, большим перепадам температуры между сезонами и выбирается в зависимости от трафика, – отмечают эксперты компании.

Виды мощения для двора

Тротуарная плитка вибропрессованная – ее получают заливкой полусухого бетона, т.е. с минимальным содержанием воды, для достижения наилучших эксплуатационных и прочностных характеристик, с помощью гидравлического вибропресса.

Таким образом бетон сжимается, получая прочный и эстетичный результат. Он имеет множество оттенков и позволяет почве дышать.

Композитная брусчатка – это тип, в котором используется асфальт и бетон. Как правило, базовый слой бетона обеспечивает структурную прочность, а поверхностный слой асфальта обеспечивает поверхность качения.

Набивное бетонное покрытие – изготавливается путем заливки сырого слоя специального бетона, содержащего эластичные волокна, для защиты от появления трещин, и добавки для повышения устойчивости к циклам замораживания-оттаивания, поверх форм, имитирующих внешний вид других материалов, таких как натуральный камень, кирпич, песчаник. Цвет достигается с помощью специального красителя в виде порошка, играющего двойную роль: придания цвета и увеличения твердости бетона.

Керамическая брусчатка — это изделия из глины, которые заливают в формы, затем высушивают при нагревании, обычно в форме прямоугольника. В отличие от стенового кирпича, брусчатка представляет собой твердую гладкую поверхность без отверстий и пустот. В зависимости от выбора, можно создать подъездную дорожку в винтажном или современном стиле, так как доступных цветов достаточно.

Простое бетонное покрытие — оно очень универсально и может принимать любую форму. Обычный бетон является популярным вариантом и может сочетаться как с современным, так и с деревенским домом. Однако есть риск образования трещин.

Мощение из гравия – его очень легко наносить, потому что оно включает только распределение материала, предлагая вместо этого особый эстетический аспект, совместимый с деревенским домом. Тем не менее, он непривередлив и может быть легко поврежден.

Мощение камнем – может служить до 10 лет, очень прочное и простое в уходе, но затраты на его укладку высоки, поскольку они предполагают укладку каждого камня по одному.

Плитка для наружного применения – придает особенный внешний вид планировке, обладает очень хорошей устойчивостью к движению и отлично ведет себя в изменяющихся условиях окружающей среды.

Как правильно выбрать стиль мощения

Мощение выбирается в зависимости от интенсивности движения, которое оно поддерживает, будь то пешеходное, автомобильное или смешанное движение. Наличие автомобиля коренным образом меняет данные в выборе дворового покрытия, но нужно учитывать даже большую семью, которая много времени проводит на улице. Кроме того, повредить дорожное покрытие может не только движение транспорта, но и погодные условия. Дождливая, засушливая местность или экстремальные явления могут вызвать проблемы. Гранит, бетонная плитка для патио и кирпич обеспечивают хорошую механическую прочность.

Бюджет является еще одним критерием выбора мощения. Несмотря на то, что они хорошо выглядят, мрамор и натуральный камень имеют высокую цену. Самый дешевый и доступный каждому вариант – гравий. Гранит дорог, но прост в уходе, тротуарная плитка из бетона оптимальное решение по критерию цена/качество. Установите бюджет, в зависимости от площади, которую вам нужно вымостить, примите во внимание соседние материалы и подумайте, в какой диапазон вы попадаете с бюджетом.

Выбор тротуарной плитки также осуществляется в соответствии с архитектурой дома и сада. Современный дом с прямыми линиями и широкими окнами нуждается в минималистичном мощении в нейтральных тонах. Если вам нравятся украшения, и дом это отражает, вы можете выбрать более необычное, более игривое покрытие, но вы должны обратить внимание на цвета, чтобы они не были слишком кричащими.

Типология двора даст представление о том, какие типы мощения могут работать и какие жизнеспособные альтернативы они поддерживают: