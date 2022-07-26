Гид покупателя: что такое смарт часы и на что обратить внимание при выборе

Многое произошло с тех пор, как первые умные часы были представлены на рынке, и сегодня найти подходящие умные часы непросто среди множества различных моделей, доступных на рынке.

Умные часы могут мотивировать заниматься спортом, улучшать свое здоровье и лучше контролировать ситуацию без необходимости носить с собой телефон. Разнообразные модели смарт часов от разных производителей предлагают упражнения и здоровье, измерение сна и уведомления приложений с мобильного телефона. Некоторые могут производить мобильные платежи, измерение ЭКГ, проигрывать музыку от Spotify и имеют встроенную e-sim. То, что вы получите, зависит от того, какую модель из них вы выберете и сколько готовы заплатить, отмечают специалисты компании Stylus.

Для компании Huawei смарт часы наравне со смартфонами, одни из приоритетных направлений производства мобильных устройств. Фото: stylus.ua

Что такое умные часы?

Умные часы или смарт-часы — это именно то, что подразумевает этот термин. Умность заключается в функциях часов, и идея состоит в том, что они должны делать то же самое, что и смартфон. Речь идет о возможности слушать музыку, совершать телефонные звонки и отправлять сообщения и электронные письма. С помощью различных приложений пользователь может получить и множество других функций.

Какие функции есть у умных часов?

Различные умные часы имеют разные функции, поэтому начните с решения, для чего вы хотите использовать свои умные часы.

Воспроизведение музыки : есть умные часы, на которых можно сохранять музыку, и модели, на которых можно передавать музыку через Bluetooth. Это означает, что вы можете оставить свой телефон дома, когда отправляетесь на долгую прогулку или занятия спортом.

: есть умные часы, на которых можно сохранять музыку, и модели, на которых можно передавать музыку через Bluetooth. Это означает, что вы можете оставить свой телефон дома, когда отправляетесь на долгую прогулку или занятия спортом. Функция GPS: ценная функция смарт-часов. Например, когда вы бегаете, вы можете использовать её, чтобы увидеть, как вы бежите, как быстро и сколько времени занимает пробежка. Если у вас плохое пространственное восприятие функция GPS поможет ориентироваться на местности.

ценная функция смарт-часов. Например, когда вы бегаете, вы можете использовать её, чтобы увидеть, как вы бежите, как быстро и сколько времени занимает пробежка. Если у вас плохое пространственное восприятие функция GPS поможет ориентироваться на местности. Тренировки и здоровье: многие люди используют свои смарт-часы в качестве компаньона для тренировок, потому что, среди прочего, они могут подсчитывать количество пройденных шагов. У действительно продвинутых часов также есть специальные программы для различных видов упражнений, таких как езда на велосипеде, плавание и бег. К примеру, часы Huawei Watch GT 3 могут предложить более 100 режимов тренировок, пятая часть из которых профессиональные. Благодаря возможностям измерения пульса вы также можете более точно измерить частоту сердечных сокращений. Некоторые модели уже умеют измерять ЭКГ и даже давление.

многие люди используют свои смарт-часы в качестве компаньона для тренировок, потому что, среди прочего, они могут подсчитывать количество пройденных шагов. У действительно продвинутых часов также есть специальные программы для различных видов упражнений, таких как езда на велосипеде, плавание и бег. К примеру, часы Huawei Watch GT 3 могут предложить более 100 режимов тренировок, пятая часть из которых профессиональные. Благодаря возможностям измерения пульса вы также можете более точно измерить частоту сердечных сокращений. Некоторые модели уже умеют измерять ЭКГ и даже давление. SMS и телефонные звонки . Идея состоит в том, что смарт-часы должны иметь многие функции, которые есть у смартфона. Поэтому вы можете получать и отправлять сообщения с некоторыми моделями со встроенной так называемой e-SIM-картой. Это означает, что вы можете совершать и принимать звонки, отправлять текстовые сообщения и транслировать музыку без подключения к телефону.

. Идея состоит в том, что смарт-часы должны иметь многие функции, которые есть у смартфона. Поэтому вы можете получать и отправлять сообщения с некоторыми моделями со встроенной так называемой e-SIM-картой. Это означает, что вы можете совершать и принимать звонки, отправлять текстовые сообщения и транслировать музыку без подключения к телефону. Загрузка приложений: Как и для смартфона, существует множество приложений для смарт-часов. Существуют приложения для проверки погоды, управления электронной почтой, записи сна и приема пищи, среди прочего. Также можно загружать игры.

Какие умные часы выбрать?

Какой тип смарт-часов следует выбрать, полностью зависит от того, для чего вы хотите их использовать. Поскольку умные часы должны быть дополнением и даже частичной заменой вашего смартфона, важно купить умные часы, совместимые с вашим мобильным телефоном. Например, Apple Watch работают только с iPhone. Однако смарт-часы с операционной системой Android подходят как для телефонов Android, так и для iPhone.

Samsung и Google всколыхнули мир умных часов, и это касается не только их самих, но и других производителей и, конечно же, нас как потребителей и пользователей. В то же время в игру вступило несколько новых производителей таких как Huawei и Xiaomi которые сразу же создали значительную конкуренцию.

Поскольку многие люди используют свои смарт-часы во время упражнений, может быть полезно убедиться, что они водонепроницаемы, особенно если вы планируете использовать их во время плавания.

Когда дело доходит до экрана на умных часах, вы должны в первую очередь задать себе вопрос — кнопки или сенсорный экран. Это в значительной степени просто вопрос вкуса, поэтому выберите тип экрана, который вам больше нравится.