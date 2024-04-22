Гид покупателя: что выбрать iPhone 15 Pro Max или iPhone 15 Plus спустя полгода после релиза

Прошло достаточно времени с момента выхода iPhone 15 Plus и Pro Max, и многие до сих пор задаются вопросом: какой из них выбрать?



Эксперты рассказывают о своих предпочтениях опираясь на полугодовой опыт использования обоих смартфонов.

Время автономной работы

Оба аппарата показывают очень хорошие результаты, легко держатся целый день при активном использовании. 15 Pro Max чуть уступает 13 Pro Max, но превосходит 14 Pro Max.

А вот 15 Plus радует больше, чем модель 2022 года — время автономной работы в новинке примерно на час больше по сравнению с предшественником. Учитывая отличные показатели и то, сколько стоит Apple iPhone 15 Plus, это будет отличный выбор для работы вдали от розеток.

Камеры и дисплей

Что касается камер, то 15 Pro Max однозначно лучше по характеристикам, особенно впечатляет увеличенный зум. Также у него есть полезный макрорежим — серьезное преимущество перед 15 Plus. Тем не менее камеры последнего более чем достаточно для большинства пользователей, да и 10-кратный цифровой зум покрывает большинство сценариев съемки.

Дисплеи обоих смартфонов получили одинаковые пиковую яркость, плотность пикселей, фирменный вырез Dynamic Island. Оба порадуют хорошей заводской калибровкой цветов. Но главное преимущество 15 Pro Max — плавные 120 Гц, разницу с которыми действительно замечаешь.

Производительность и ПО

В плане вычислительной мощности оба смартфона — отличные флагманы, о быстродействии которых просто не приходится задумываться. 15 Pro Max достался новейший чип A17 Pro и 8 ГБ оперативной памяти, а Plus довольствуется A16 и 6 ГБ. В повседневном использовании разницу заметить сложно, но на «прошку» можно установить эксклюзивные игры:

Resident Evil Village; Resident Evil 4 Remake; Death Stranding: Director’s Cut.

Что до ПО и обновлений, то здесь полное единство — экосистема, одновременный выход обновлений. Разве что Always-On Display есть только у старшей модели. В остальном опыт использования идентичен.

Дизайн и звук

Сюрприз — эргономика и удобство использования лучше у 15 Plus. Он легче и приятнее лежит в руке, особенно если вы любите большие смартфоны. Плюс выпирающий модуль камер 15 Pro Max делает его уязвимее при падениях.

Из прочих различий отметим большее разнообразие цветов у 15 Plus (6 против 4) и вероятное весеннее обновление палитры для обычных iPhone 15. Любопытный факт про звук: динамики 15 Plus в тестах оказались на 3 дБ громче, чем у старшего флагмана.

Что выбрать?

Подведем итоги:

iPhone 15 Pro Max — выбор профессионалов и гиков, жаждущих самых передовых технологий; iPhone 15 Plus — более доступный, но весьма достойный смартфон с минимумом компромиссов.

Так что если вы готовы отдать за смартфон более $1000 и хотите максимум возможностей — берите Pro-версию. Ну а если нужен просто отличный большой iPhone, то Plus будет оптимальной покупкой. И независимо от выбора, вы вряд ли разочаруетесь.