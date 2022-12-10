Гид покупателя: как правильно выбрать и эксплуатировать тепловентилятор

При выборе оборудования для обогрева в осенне-зимний период покупатель ориентируется не только на мощность и размер устройства, но и на цену. Один из недорогих и популярных среди украинцев типов оборудования — тепловентилятор. Это небольшой бытовой прибор, который помогает быстро повысить температуру в помещении.



О том, как правильно выбрать его и безопасно эксплуатировать, рассказывают эксперты компании Алло юа в Днепре.

Принципы выбора

В первую очередь следует опираться на мощность бытового прибора. Его рассчитывают по принципу 1 кВт на каждые 10 м² площади. То есть для средней комнаты на 17–18 м² хватит тепловентилятора мощностью 2 кВт. Специалисты компании рекомендуют брать тепловентиляторы в Днепре с небольшим запасом по мощности, чтобы прибор не работал на пределе своих возможностей, это касается и других городов страны. Такой подход к выбору позволит продлить срок службы устройства.

Тепловентиляторы-дуйки классифицируют по типу нагревательного элемента:

спираль из нихрома;

керамика;

трубчатый нагревательный элемент.

Самый потенциально эффективный, но при этом сжигающий кислород — первый вариант. Самый безопасный и экологичный — второй.

Можно купить как стационарный тепловой вентилятор, так и небольшой переносной, в зависимости от потребностей. Желательно обратить внимание на такие дополнительные функции, как защита от перегрева, отключение в случае падения, встроенный терморегулятор, наличие увлажнителя воздуха.

Соблюдение правил безопасной эксплуатации устройства

Чтобы обезопасить всех членов семьи и продлить срок службы бытового прибора, необходимо придерживаться нижеприведенных рекомендаций.

В первую очередь позаботьтесь о том, чтобы на корпусе устройства и внутри было как можно меньше пыли. Для этого хотя бы раз в неделю влажной салфеткой протирайте наружные элементы устройства. С помощью пылесоса старайтесь по максимуму удалить пыль изнутри через решетку. При этом прибор должен быть выключен и пребывать в остывшем состоянии.

Запрещено подключать тепловой вентилятор к электросети, не имеющей заземления.

Прибор категорически нельзя устанавливать в помещениях, где потенциально взрывоопасная среда или уровень влажности воздуха превышает 93%.

Абсолютный запрет распространяется на транспортировку теплового вентилятора за шнур. Перед каждым включением или хотя бы регулярно оценивайте целостность провода.

Запрещено устанавливать бытовой прибор в непосредственной близости к источникам воды, различным резервуарам с жидкостью.

Лучше отказаться от установки тепловентилятора на ковер. Если в доме ковролин, под бытовой прибор используйте специальную подставку.

На пути у потоков горячего воздуха не должно быть никаких препятствий — занавесок, мебели, любых плотных фактур. Во-первых, это пожароопасно, во-вторых, твердые материалы под воздействием высоких температур могут начать плавиться.

В случае малейшего появления искры следует отключить бытовой прибор от сети и устранить неисправность, пригласив мастера или обратившись в магазин, где покупали тепловентилятор.

При необходимости во время покупки воспользуйтесь помощью консультанта.