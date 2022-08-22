Гид покупателя: новинки шин среднего и бюджетного класса на зимний сезон 2022

Когда зимой у транспорта возникают проблемы с плавным стартом с места и подъемом в гору, это означает, что, скорее всего, шины не пригодны к использованию и настало время подумать о покупке нового комплекта.

Дабы избежать такого рода трудностей и, прежде всего, повысить безопасность на дороге, стоит позаботиться о хороших зимних автошинах. Эксперты компании Autoshini.Com подготовили обзор новинок среднего и эконом-сегмента легковых автомобилей на предстоящую зиму.

Покрышки из среднего и эконом-сегмента пользуются популярностью, в частности, у водителей, которые хотят хорошего качества, но при этом хотят немного сэкономить. Подобная резина обычно не выделяется инновационными решениями, но в них используются современные, проверенные и постоянно развивающиеся технологии, влияющие на большую безопасность участников дорожного движения.

Специалисты отмечают, что недорогая новая резина лучше, чем любая бывшая в употреблении. Имея комплект с гарантией производителя, можно быть уверенным, что соответствующие свойства и эксплуатационные характеристики будут сохранены, что особенно важно в непростое зимнее время года.

Бывшие в употреблении колеса имеют более низкий протектор, что связано с худшими параметрами и меньшим сроком службы, но и вероятностью скрытых дефектов, представляющие опасность при вождении.

Популярные шины зимнего сезона

Hankook Winter I*Pike RS2 W429

Модель от корейского производителя среднего класса, который в скором времени стремится войти в число премиальных брендов. Резина предназначена для легковых авто, рассчитана на ежедневное интенсивное использование и в зимних условиях. Благодаря усиленной конструкции можно наслаждаться хорошими свойствами на протяжении многих километров.

Модель оснащена симметричным протектором, позволяющим динамично двигаться при сохранении устойчивости автомобиля. Система канавок и ламелей отвечает за удовлетворительную работу по снегу, грязи и дождям.

Преимущества:

Очень хорошее сцепление в зимних условиях

Точное управление

Устойчивость к механическим повреждениям

RS3 W462 – одна из топовых моделей 2022 года. Фото: https://autoshini.com/shop/Shiny-Hankook-Winter-ICept-RS3-W462-c56252.

Cooper Weather-Master WSC

Яркий пример покрышки для коммерческого транспорта в среднем сегменте. Бренд находится в числе 15 крупневших по объему производства колес в мире, что гарантирует использование современных технологий и высококачественных ингредиентов.

Резина эффективно движется по дорогам со снегом или льдом. Автошины также хорошо работают во влажных условиях, снижая риск заноса из-за аквапланирования. Помимо параметров, влияющих на безопасность движения, следует упомянуть и те, которые влияют на экономичность использования шины. Долговечность и большой пробег, безусловно, характеристики, необходимые для моделей, используемых в повседневной работе.

Преимущества:

Долгий срок службы

Короткий тормозной путь;

Устойчивая производительность

Tigar Winter

Модель бюджетного класса из Сербии, безоговорочный лидер продаж, подбренд Michelin, а значит, сочетающая в себе приемлемую цену и инновационные решения проверенные в премиальных колесах от материнского бренда.

Резина была подготовлена к изменяющемуся зимнему периоду, когда, помимо очень низких температур и снега, также можно испытать слякоть и немного более мягкую погоду. Протектор со скошенными бортами и широкими центральными канавками отводит из-под шины снижающие сцепление жидкости, благодаря чему сохраняется контакт колеса с дорогой, и авто не отклоняется от намеченного курса. Когда подвеска машины находится под дополнительной нагрузкой при прохождении поворотов, усиленная конструкция и боковины по отзывам https://autoshini.com/shop/Shiny-Tigar-Winter-c34844, улучшают его устойчивость.

Преимущества:

Адаптация к работе с высокими нагрузками

Защита от неконтролируемых заносов

Конкурентная цена

Laufenn I Fit Ice

В конструкции автошины используются элементы, которые лучше всего работают зимой и позаимствованы у материнского бренда Hankook. Это, среди прочего, направленный рисунок протектора, незаменимый с точки зрения сцепления на мокрой и покрытой слякотью поверхности.

Когда условия ухудшаются, густая паутина ламелей вгрызается в снег, сохраняя сцепление автомобиля с дорогой.

Преимущества:

Адаптация к работе в условиях низких температур

Хорошие свойства на мокрой поверхности

Поддержание сцепления на снегу

Nexen-Roadstone Winguard Ice Plus

Список рекомендаций сезона 2022-2023 замыкает корейская резина, представляющая эконом-сегмент. Автошины оснащена ассиметричным протектором и как видно из названия ориентированы для езды по льду в расчищенных городских условиях.

Интересным решением в данном случае является использование «полуканавок», улучшающих характеристики на льду. В сочетании с двухмерными ламелями они делают резину жесткой и сохраняют контакт с полотном, что является основой безопасного вождения. Однако на влажных поверхностях закругленные канавки в плечевой зоне оказывают большую поддержку водителям, облегчая отвод воды.

Преимущества: