Гид покупателя: Нужны ли услуги страховой компании?

Страховые услуги доступны миллионам украинцев уже далеко не первый год. Однако до сих пор самыми востребованными среди них являются обязательные. На самом же деле страховая компания предоставляет своим клиентам куда больший перечень услуг, которыми может воспользоваться любой желающий.

Они позволяют лучше управлять рисками, с которыми сталкиваются все без исключения люди. Как отмечают эксперты СК VUSO, покупая страховку, человек переводит стоимость потенциального убытка в страховую компанию в обмен на комиссию, которую называют премией. Страховщики стараюбтся надежно инвестировать средства для их преумножения, финансовой стабильности и платежеспособности организации.

Страховые продукты которые помогут чувствовать себя увереннее

Наличие полиса – залог спокойствия. Имея надежную финансовую защиту, не придется беспокоиться о собственном будущем и благополучии семьи. Страхование поможет:

позаботиться о собственном доме. Полис покрывает ремонт и устранение любых повреждений, которые предусмотрены условиями договора. Он обеспечивает защиту от кражи, ущерба от огня и воды, а также других факторов;

сохранить здоровье. Необходимость получения качественного медицинского обслуживания не всегда совпадает с нашими планами и финансовыми возможностями. Когда важно срочно пройти обследования, купить дорогостоящие медикаменты, получить неотложную, стационарную или амбулаторную помощь, полис избавит от незапланированных расходов;

отремонтировать автомобиль. Даже с опытными водителями случаются неприятности. Вы не сможете избежать рисков преднамеренного повреждения автомобиля злоумышленниками или падения на кузов сторонних предметов. Если же вы станете виновником ДТП КАСКО также покроет убытки;

отправиться в отпуск за границу, не беспокоясь о потенциальных рисках болезни или травмы во время поездки. Страховка компенсирует стоимость лечения в дорогих иностранных клиниках.

В целом, как утверждают специалисты СК VUSO, приобретение полиса помогает сохранить привычный образ жизни и финансовый достаток в практически любых обстоятельствах. Покупка страховки часто связана с переходом на новый жизненный этап. Например, создание семьи, покупка дома, квартиры или собственного автомобиля, получение кредита и др. Кроме того, можно заключить договор, при понимаении важности сохранения текущего уровня благосостояния.

Страховой полис – основной фокус внимания

Чтобы защититься от определенного перечня финансовых рисков, важно правильно выбрать страховой полис. Это договор, который подписывается со страховщиком. Именно он определяет:

какие риски покрывает страховка;

при каких обстоятельствах страховщик произведет выплату;

каким будет размер компенсации.

Именно поэтому поиск наиболее доступного по цене страхового продукта – далеко не всегда является оптимальным решением, отмечают эксперты VUSO. Важно учитывать исключения, предусмотренные договором, ведь в некоторых ситуациях собственник страховки не может претендовать на получение возмещения.

Все страховые компании заинтересованы в привлечении большего количества клиентов и продаже полисов. Из-за большого количества привлекательных предложений выбрать надежного страховщика может быть не так просто. Необходимо учесть несколько важных деталей:

опыт работы страховой компании. Фирмы, которые длительное время предоставляют свои услуги, могут быть более финансово стабильными;

сроки осуществления страховых выплат. В приоритете должны быть компании, которые быстро погашают свои обязательства;

отзывы клиентов. Они помогут узнать о качестве услуг, предоставляемых страховщиком, а также узнать о важных нюансах, если таковые имеются;

перечень страховых услуг. Если вам необходимо приобрести несколько полисов, удобнее покупать их в одном месте.

Прежде всего стоит обратить внимание на страховые компании, которые работают на украинском рынке на протяжении длительного времени.