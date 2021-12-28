Гид покупателя: о чем нужно помнить при покупке мебели в Интернете

Мебель — это собирательное название всей функциональной обстановки в доме. Сегодня существует мебель в десятках тысяч различных дизайнов и в разных ценовых категориях. Поэтому тем, кто собирается купить мебель, эксперты советуют начать прислушиваться к своему личному вкусу и покупать мебель хорошего качества, а не сосредотачиваться на конкретном бренде.

Сегодня, покупка мебели в Интернете, а не в обычных мебельных магазинах и универмагах, становится все более популярной, что не так уж и странно, учитывая карантинные ограничения связанные с пандемией коронавируса, поскольку на самом такие покупки не выходя из дома, дают множество преимуществ. С одной стороны, это часто дешевле, чем обращаться в традиционные мебельные магазины, и, кроме того, легче найти необычную мебель, которой у других может не быть, с другой, это позволяет не толпиться в магазине вовремя, когда дистанцирование уже не просто тренд, а жизненная необходимость. Эксперты компании «Бристоль» рассказывают о чем нужно помнить при покупке мебели в Интернете.

Желательно покупать у известных и надежных поставщиков мебели

Обычно это означает меньше проблем как при покупке самой мебели, так и после нее. По общему признанию, есть много более мелких и менее известных компаний, у которых вы также можете покупать, но не забывайте, что они обычно сопряжены с большим риском для вас как покупателя.

Если вы впервые покупаете мебель в Интернете, было бы неплохо избегать посещения новейших и самых неизвестных интернет-магазинов мебели, пока у вас не появится внутренняя привычка, и вы точно не поймете, о чем вам следует думать и чего опасаться.

Всегда читайте страницы магазина «Гарантии», «Контакты» или «О нас»

Там вы можете найти множество подсказок, которые указывают, насколько серьезен магазин, где он расположен и т. д. Например они могут рассказать вам:

Можете ли вы посмотреть мебель, выбранную на сайте, где-нибудь «в живую» перед покупкой, чтобы увидеть, как она выглядит в реальной жизни. В надежных интернет-магазинах мебели есть выставочные залы в оффлайн-магазинах, где вы можете увидеть продаваемые ими товары.

Есть ли у магазина определенные гарантии возврата товара, и приемлемые вам такие политики.

Конечно, вы всегда имеете право вернуть то, что вы покупаете, в соответствии с Законом о потребителях, но то, как именно будет получен возврат, может варьироваться. Поэтому неплохо было бы проверить это еще накануне покупки, прежде чем что-то заказывать.

Узнайте, что такое доставка

Когда дело доходит до этого, между разными интернет-магазинами есть много различий, т.е. некоторые интернет-магазины взимают значительно более высокую стоимость доставки, чем другие. Доставка, конечно, сильно влияет на окончательную цену, поэтому важно, что бы вы могли проверить это на ранней стадии.

Желательно выбирать мебельный магазин с широким ассортиментом

Это касается, особенно того случая, если вы собираетесь покупать больше чем, одну единицу мебели. Проще и дешевле покупать все в одном и том же магазине, вместо того, чтобы получать доставку из нескольких разных мебельных магазинов.

И конечно, чем больше ассортимент различной мебели в рассматриваемом магазине, тем больше вероятность того, что вы найдете все необходимое в одном и том же месте.

Всегда внимательно смотрите на изображения предметов мебели

Чем больше изображений одного и того же предмета мебели вы найдете, тем лучше, потому что часто вы можете обнаружить небольшую деталь, которую, возможно, даже сначала не заметили, когда вы просматриваете больше фотографий одного и того же предмета мебели.

Большинство мебельных магазинов в Интернете умеют делать хорошие снимки мебели, которую они продают, так как они знают, что это часто привлекает людей к покупке, поэтому найти много хороших фотографий обычно не проблема. Если вы столкнетесь с магазином, в котором фотографии мебели хуже, поскольку трудно увидеть, что вы на самом деле покупаете, может быть хорошей идеей выбрать другой магазин.

Всегда внимательно читайте описание рассматриваемой мебели

В описании рассматриваемой мебели вы найдете очень важную информацию о товаре, например:

Размеры мебели и ее различных частей (которые могут быть важны, например, для определения того, подходит ли мебель туда, где вы собираетесь ее разместить) и сможет ли она войти в лифт или в дверной проем.

Информация о материале, из которого сделана мебель

Информация об обслуживании и т. д.

Поэтому никогда не следует полностью полагаться на изображения, какими бы хорошими они ни были, при покупке мебели в Интернете, потому что описания также очень важны в этом контексте.

Считаете ли вы, что рассматриваемое описание недостаточно хорошее, например поскольку отсутствует какая-либо информация, которая, по вашему мнению, важна, вы также можете связаться со службой поддержки интернет-магазина, чтобы узнать недостающую информацию.

Уточняйте цвет

Часто цвета, воспроизводимые на экране мониторов, могут вводить в заблуждение. Поэтому специалисты компании рекомендуют, уделять особое внимание текущим цветам, чтобы не разочароваться, когда товар будет доставлен домой. Помните, что название цвета не обязательно должно означать именно то, что вы думаете, и что изображения цветов могут быть не совсем правильными на экране монитора или телефона. (За исключением очень распространенных цветов, где нюансные различия не проявляются, например, белого и черного)

Проверьте, организует ли данный магазин распродажи или есть ли у него различные специальные предложения

Иногда магазины организуют распродажи через определенные промежутки времени, а в других случаях может случиться так, что если вы, например, введите определенный код, вы получите определенную скидку. На все подобные предложения стоит обратить внимание, чтобы максимально снизить цены.