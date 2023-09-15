Гид покупателя: особенности и преимущества бойлера с сухим тэном

Водонагреватель с сухим тэном – более предпочтительный вариант, чем с мокрым, – отмечают специалисты. Сейчас такие бойлеры купить может каждая семья, которая беспокоится о собственном комфорте. Оборудование легко справляется с нагревом необходимого объёма воды, а также обладает массой собственных преимуществ.

Эксперты компании Romstal, рассказывают о преимуществах бойлеров с сухим тэном.

Особенности нагревателя с сухим тэном

Одна из наиболее актуальных проблем у владельцев бойлеров – появление накипи. В некоторых регионах Украины вода очень жёсткая, поэтому техника быстро выходит из строя. О жёсткости воды можно судить по таким проявлениям:

солёный вкус;

плохое размыливание;

налёт на сантехнике;

накипь на посуде и т. д.

Стоит отметить, что и бойлер реагирует на такую воду весьма болезненно. В частности, это касается внутреннего пространства: на стенках бака и на нагревательном элементе появляется накипь. Со временем слой такого налёта составляет несколько миллиметров, из-за чего прибор работает хуже.

Менее подвержен образованию накипи сухой тэн. Нагревательный элемент которого находится в защищённой колбе, поэтому вода на него не воздействует. Такая конструкция не влияет на скорость нагрева, но существенно продлевает срок эксплуатации водонагревателя.

Преимущества сухого тэна

Защищённый колбой нагревательный элемент, также не требует частого обслуживания. Если обычный бак бойлера чистят раз в 2 года, то модели с закрытым элементом работают гораздо дольше, не нуждаясь в обслуживании.

Следующее преимущество – безопасность. Мокрый анод часто начинает разрушаться под воздействием налёта, из-за чего корпус бьёт током. Это очень опасно в условиях влажной среды. Закрытый тэн гораздо безопаснее: такого никогда не происходит.

Отдельно стоит отметить удобство замены элемента: достаточно открыть специальную крышку на корпусе, чтобы установить новый тэн. В случае с обычным бойлером придётся снимать весь бак, вес которого часто превышает 25-30 кг.

Таким образом, закрытый нагревательный элемент по всем параметрам выигрывает. Найти бойлеры такой конструкции всегда можно в специализированном интернет-магазине.