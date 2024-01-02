Гид покупателя: выбираем варочную панель – разновидности и ключевые характеристики

Варочные панели постепенно вытесняют стандартные газовые и электрические плиты, особенно при обустройстве небольших кухонь. Это компактные, удобные и многофункциональные бытовые приборы, которые сочетают газовые конфорки и индукционные плиты, что позволяет одновременно готовить разнообразные блюда.

Сравнение варочных панелей: газовые, электрические, индукционные

Агрегаты бывают разных типов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим основные классы.

Газовые варочные панели отличаются от остальных быстрым нагревом и охлаждением. Дополнительные преимущества: возможность регулировки тепла в реальном времени, подходят для использования различной посуды. У газовых панелей есть и недостатки: труднее поддерживать постоянную температуру, могут быть менее эффективными с точки зрения энергопотребления, их трудно чистить и поддерживать в чистоте. Электрические панели равномерно распределяют тепло, легки в управлении. К недостаткам относят медленную реакцию на изменение температуры, не подходят для некоторых типов посуды. Индукционные варочные панели отличаются очень быстрым нагревом, точной регулировкой температуры, безопасны, поскольку нагревают посуду, а не саму поверхность. За счет этого индукционные панели считаются самыми энергоэффективными. Особенность агрегата в том, что они требуют специальной посуды с магнитным дном и могут быть дороже остальных типов.

Электрическая варочная поверхность Gorenje GI6401BSC одна из лучших в среднем ценовом сегменте. Оснащается 4 конфорками, имеет независимую установку и удобное сенсорное управление. Конфорки различной мощности и площади позволяют быстро готовить разнообразные блюда.

Преимущества и недостатки различных варочных панелей

Электрические варочные панели легко устанавливаются и подключаются, быстро нагреваются и подходят для любой посуды, в т.ч. с плоским дном. К недостаткам можно отнести большое время нагрева и остывания.

Газовый тип, которые работает от системы центрального газоснабжения или баллона, позволяет четко регулировать температуру путем простого поворота вентиля.

Керамические варочные панели — современный класс, который отличается равномерным распределением тепла, экономичны, могут быть дешевле индукционных. К недостаткам относят долгое время нагрева, керамика более подвержена повреждениям, чем остальные покрытия, ее нужно аккуратно чистить.

Смешанные панели сочетают несколько типов нагрева (электрический и газовый, индукционный и электро и др). Эффективны если используется несколько источников тепла.

Технологические инновации в современных панелях

Индукционные технологии обеспечивают более быстрый нагрев и точный контроль температуры. Кроме того, они энергоэффективны, так как нагрев происходит только там, где находится посуда. Сенсорные экранные панели делают управление интуитивно понятным. Они предлагают различные режимы нагрева, программы приготовления и другие функции. Интегрированные системы вентиляции устраняют запахи и пары непосредственно на кухне. Wi-Fi и смарт-технологии интегрируют панель в умные домашние системы, что дает возможность управлять готовкой через смартфон, настраивать таймер, получать управление и пр. Технологии детекции посуды регулируют температуру нагрева в зависимости от размера и формы кастрюли сковороды или кастрюли. Функция гибких зон объединяет или разъединяет зоны нагрева в зависимости от размера днища. Технологии безопасности: датчики перегрева, автоматическое отключение, защиту от детей и другие функции, предотвращающие возможные аварии.

Инновации делают современные варочные панели удобными, эффективными и безопасными для использования.

ТОП-3 моделей варочных панелей на 2024 год

Варочная поверхность газовая без пламени Solgaz Innova Comfort IC 4+1 G20 — будет отличным выбором если дом подключен к центральному газоснабжению. Оснащается четырьмя разноплановыми конфорками, диапазон мощности 1 — 1.7 КВт. Классический дизайн панели гармонично смотрится в любом интерьере.

Комбинированная варочная поверхность Electrolux EGD6576NOK среднего ценового сегмента подойдет для больших кухонь. Разные по мощности конфорки (2 газовые + 2 индукционные) позволяют быстро готовить и разогревать. Управление механическое + сенсорное, большое количество функций управления и безопасности: блокировки, индикатор остаточного тепла, звуковой сигнал, пауза (Stop&Go), турбо-режим (Booster).

Samsung NZ64H37070K — лучшая электрическая варочная поверхность бюджетного класса. Сенсорное управление (тип слайдер) легко устанавливает один из 9 режимов мощности, четыре конфорки. Отключение по таймеру, индикатор остаточного тепла.

Как выбрать идеальную варочную панель для вашей кухни

Определите, какой тип панели вам подойдет лучше других. Газовая модель предпочтительней если есть перебои с электроснабжением, электрическая более доступна на рынке (широкий ассортимент), легко управляемая и не требует особого ухода.

Индукционная потребует покупки специальной посуды и стоит дороже электрической на 20-30%. Но быстро окупится за счет значительной экономии электроэнергии. Учитывайте размер поверхности и количество конфорок, которые вам обычно нужны для приготовления пищи. Разные материалы обладают разной прочностью и стойкостью к царапинам и теплу. Нержавеющая сталь, керамика и стеклокерамика — популярные варианты. Ищите модель с широкими функционалом: поворотные переключатели, сенсорные панели, программируемые настройки. Если у вас есть дети, панель должна иметь блокиратор, индикатор остаточного тепла, автоотключение и таймер.

Выберите варочную панель, которая подходит по стилю к вашей кухне. Это может включать в себя цвет, материал и общий дизайн.