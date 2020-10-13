Правительство продлило адаптивный карантин в Украине до конца года

Кабинет Министров Украины продлил действие адаптивного карантина до 31 декабря.

Об этом во время внеочередного заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

«Правительство продлило действие адаптивного карантина до конца года. Мир продолжает бить рекорды заболеваемости и усиливать карантинные мероприятия. В Украине мы также действуем в соответствии с эпидемической ситуацией. Эти меры направлены, прежде всего, на безопасность украинцев», — отмечает он.

Так, согласно изменениям, есть нововведения. В «зеленой зоне» предлагается разрешить массовые мероприятия в целом не более 50 человек — при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и масочного режима, в «желтой» — не более 30 человек, в «оранжевой» — не более 20.

Добавляется, что проведение спортивных соревнований разрешается без зрителей, кроме международных соревнований, где их проведение со зрителями возможно по отдельному согласованию с Минздравом.

«Рекомендуется заведениям среднего образования установить каникулы с 15 до 30 октября. Соответствующее решение согласовала Государственная комиссия ТЭБ и ЧС. Учреждениям профтехобразования, передвысшего и высшего образования рекомендуем перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября», — добавляет он.