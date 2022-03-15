Как обезопасить себя при игре в онлайн-казино?

Согласно новому закону о легализации азартных игр, который вступил в действие в августе 2020 года, в Украине теперь могут легально работать казино, залы игровых автоматов, онлайн-казино и букмекерские конторы.

Но независимо от того, играете ли вы сами, с друзьями или с незнакомыми пользователями, важно помнить о рисках игры в казино. Специалисты рекомендуют следовать хотя бы базовым мерам безопасности, чтобы не попасть в объятия мошенников.

Главными тезисами безопасности являются:

Защита компьютера;

хороший пароль;

самоконтроль;

тайм-менеджмент.

Защитите свой компьютер

Убедитесь, что ваш брандмауэр обновлен, чтобы никто не смог взломать ваш компьютер, отправить вирусы или получить доступ к вашим личным данным.

Не лишним будет также следить за обновлением своего операционной системы и программ, поскольку последняя версия системного программного обеспечения, выпущенная производителем, будет содержать исправления ошибок и защиту от известных вирусов.

Вам также стоит подумать о VPN, если вы используете общественный Wi-Fi для игр. Это защитит вашу личность и обеспечит безопасность данных.

Защитите свою личность

Ваше имя пользователя не должно выдавать никаких ваших личных данных. Не используйте свое имя, дату рождения или что-то еще, что может позволить другим игрокам узнать, кто вы. Если вы должны предоставить фотографию профиля или аватар, не используйте селфи.

Придумайте хороший пароль

Используйте сочетание заглавных и строчных букв, цифр и символов, чтобы он был максимально безопасным. Избегайте паролей, которые легко угадать, например, имен или фамилий, дат рождения и номеров телефонов. Убедитесь, что вы сможете его запомнить или воспользуйтесь менеджерами паролей

Придерживайтесь своего имени пользователя

Когда вы играете с незнакомыми пользователями, никогда не сообщайте свое имя или личные данные. Если вы играете со смешанными друзьями и незнакомыми пользователями, заключите договор о том, что при публичной игре вы будете использовать только имена пользователей друг друга.

Избегайте скрытых платежей

Во многие игры можно играть бесплатно, но в некоторых из них есть скрытые платежи за разблокировку новых уровней и функций во время игры. Настройте свой профиль так, чтобы запрашивался пароль перед каждой новой оплатой. Это особенно важно, если игра привязана к кредитной карте.

Веб-камеры и голосовые функции — отличный способ пообщаться с друзьями во время игры. Но никогда не используйте эти функции с незнакомыми пользователями. Если вам приходится пользоваться голосовыми функциями, убедитесь, что вы используете голосовой фильтр.

Помните: это игра

Игра — это виртуальная, а не реальная реальность. Не пытайтесь имитировать поведение или действия, связанные с оружием, вождением или социальным взаимодействием. Игра должна быть веселой!

Помните, что проигрывать — это нормально. Игры должны быть веселым хобби. Если вы чувствуете, что, к примеру, становитесь раздражительным или напряженным, сделайте перерыв.

Рекомендуется делать перерывы по 15 минут каждый час. Длительная игра может привести к проблемам со здоровьем. Свежий воздух поможет вашим глазам, осанке и может улучшить игровой процесс.

Игры могут вызывать привыкание

Установите для себя ограничения на время игры. Такие места, как App Store, Playstation Store, Google Play и Microsoft Store, являются безопасными для использования. И обязательно обновляйте игры, как только появляется новое программное обеспечение.