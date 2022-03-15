Как обезопасить себя при игре в онлайн-казино?
Согласно новому закону о легализации азартных игр, который вступил в действие в августе 2020 года, в Украине теперь могут легально работать казино, залы игровых автоматов, онлайн-казино и букмекерские конторы.
Но независимо от того, играете ли вы сами, с друзьями или с незнакомыми пользователями, важно помнить о рисках игры в казино. Специалисты рекомендуют следовать хотя бы базовым мерам безопасности, чтобы не попасть в объятия мошенников.
Главными тезисами безопасности являются:
- Защита компьютера;
- хороший пароль;
- самоконтроль;
- тайм-менеджмент.
Защитите свой компьютер
Убедитесь, что ваш брандмауэр обновлен, чтобы никто не смог взломать ваш компьютер, отправить вирусы или получить доступ к вашим личным данным.
Не лишним будет также следить за обновлением своего операционной системы и программ, поскольку последняя версия системного программного обеспечения, выпущенная производителем, будет содержать исправления ошибок и защиту от известных вирусов.
Вам также стоит подумать о VPN, если вы используете общественный Wi-Fi для игр. Это защитит вашу личность и обеспечит безопасность данных.
Защитите свою личность
Ваше имя пользователя не должно выдавать никаких ваших личных данных. Не используйте свое имя, дату рождения или что-то еще, что может позволить другим игрокам узнать, кто вы. Если вы должны предоставить фотографию профиля или аватар, не используйте селфи.
Придумайте хороший пароль
Используйте сочетание заглавных и строчных букв, цифр и символов, чтобы он был максимально безопасным. Избегайте паролей, которые легко угадать, например, имен или фамилий, дат рождения и номеров телефонов. Убедитесь, что вы сможете его запомнить или воспользуйтесь менеджерами паролей
Придерживайтесь своего имени пользователя
Когда вы играете с незнакомыми пользователями, никогда не сообщайте свое имя или личные данные. Если вы играете со смешанными друзьями и незнакомыми пользователями, заключите договор о том, что при публичной игре вы будете использовать только имена пользователей друг друга.
Избегайте скрытых платежей
Во многие игры можно играть бесплатно, но в некоторых из них есть скрытые платежи за разблокировку новых уровней и функций во время игры. Настройте свой профиль так, чтобы запрашивался пароль перед каждой новой оплатой. Это особенно важно, если игра привязана к кредитной карте.
Веб-камеры и голосовые функции — отличный способ пообщаться с друзьями во время игры. Но никогда не используйте эти функции с незнакомыми пользователями. Если вам приходится пользоваться голосовыми функциями, убедитесь, что вы используете голосовой фильтр.
Помните: это игра
Игра — это виртуальная, а не реальная реальность. Не пытайтесь имитировать поведение или действия, связанные с оружием, вождением или социальным взаимодействием. Игра должна быть веселой!
Помните, что проигрывать — это нормально. Игры должны быть веселым хобби. Если вы чувствуете, что, к примеру, становитесь раздражительным или напряженным, сделайте перерыв.
Рекомендуется делать перерывы по 15 минут каждый час. Длительная игра может привести к проблемам со здоровьем. Свежий воздух поможет вашим глазам, осанке и может улучшить игровой процесс.
Игры могут вызывать привыкание
Установите для себя ограничения на время игры. Такие места, как App Store, Playstation Store, Google Play и Microsoft Store, являются безопасными для использования. И обязательно обновляйте игры, как только появляется новое программное обеспечение.Tweet