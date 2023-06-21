Гид потребителя: как эффективно использовать дрова при отоплении

Использование дров в качестве источника отопления может быть более экономичным по сравнению с другими видами топлива, такими как природный газ или электричество.

При выборе дров для отопления https://drova-kiev.in.ua/drova специалисты советуют обратить внимание на породу древесины, так как различные породы обладают разными характеристиками, которые могут влиять на эффективность сжигания и выработку тепла.

Вот несколько способов сэкономить на отоплении дровами.

Эффективное использование дров

Покупать стоит дрова подходящей породы древесины. Но разве не все дрова подходят для отопления? Фактически все, но все зависит от получения желаемого результата, – считают специалисты.

Например, если у вас маленький домик или вам нужно отапливать дачу, то, чтобы сэкономить, вы можете купить недорогие дрова мягких пород – ольху, сосну или липу. Если же у вас дом большой, то суть экономии будет состоять в том, чтобы купить теплотворные дрова, которые отдают много тепла и оставляют так же много жара.

Уровень влажности дров прямо пропорционально влияет на длительность горения. Если у вас дрова с влажностью 20% и ниже, то они будут очень быстро прогорать и нагонять высокую температуру. Это может быть не рентабельно для вас, ведь после того, как дрова сгорели, нужно положить новую порцию, и так весь день. Некоторые системы отопления быстро охлаждаются, если топливо не подбрасывать, поэтому владельцы больших домов сильно расходуют дрова, если они пересушены. Самая оптимальная влажность для дров – 25-35%, такие дрова не сгорают слишком быстро и дают в помещении оптимальную, пригодную для жизни температуру. Если вы только планируете покупать котел, то выбирать нужно с самым высоким КПД – коэффициентом полезного действия. В среднем у обычного твердотопливного котла КПД составляет от 75% до 95%. Чем больше КПД у котла, тем больше тепла он отдает, и тем меньше дров уходит на отопление. Чтобы дров уходило меньше, хорошо было бы утеплить дом всевозможными средствами. Если в доме установлены пластиковые окна, то теплопотерь будет меньше. Теплый пол в разы уменьшает расход дров за зиму, а высокие потолки, наоборот, увеличивают его. Улучшите изоляцию вашего дома, чтобы минимизировать потерю тепла. Хорошая изоляция поможет вам сохранить тепло внутри помещения, что позволит использовать меньше дров для обогрева. Обеспечьте эффективность вашей системы отопления, чтобы максимизировать использование дров. Регулярно обслуживайте котел, камин или печь, чтобы обеспечить правильное горение и предотвратить потерю тепла. Если вы имеете дом в деревне и у вас самодельный котел, то выгодно соорудить к нему обширную грубку, которая будет распространять тепло по всему дому. Это возможно, если котел стоит посредине дома. Пристроив грубку к котлу так, чтобы тепло от нее поступало во все комнаты, можно достичь оптимального микроклимата по всему дому с помощью небольшого количества дров. Много зависит от системы отопления – водяная или воздушная. Если вам приварили достаточно батарей по дому в водяной системе, то с одной закладки дров тепло разнесется во все комнаты за один-два часа.

Регулируйте использование отопления в зависимости от потребностей. Используйте таймеры или термостаты, чтобы поддерживать комфортную температуру только во время пребывания в помещении.