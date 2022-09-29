Гид потребителя: как менялись ткани военного назначения

Когда дело доходит до камуфляжа, основное внимание уделяется элементам дизайна или тому, как внешний вид униформы помогает солдатам сливаться с различной окружающей средой. Ткань, из которой изготавливается камуфляжная форма, заслуживает еще большего внимания, – отмечают специалисты компании Textileinternational – одной из самых ведущих текстильных компаний на рынке Украины.

Боевая форма, имеет особые функциональные потребности, чтобы соответствовать запросам военных, а также условиям, в которых они действуют. Это же касается и термобелья, ткань для которого требует особенных свойств.

Краткая история

Камуфляж родился как форма защиты солдат и обеспечения стратегического преимущества над врагом. Армия США начала использовать униформу коричневого цвета хаки летом 1902 года, а следующей зимой перешла на зеленовато-коричневый цвет. Это было одним из истоков камуфляжа. Термин камуфляж начал использоваться французами во время Первой мировой войны.

Камуфляжные подразделения состояли из маскировщиков, в основном художников или дизайнеров, которые помогали создавать конструкции, скрывающие солдат от воздушной разведки. Сливаясь с окружающей средой, камуфляжная форма могла помочь армиям побеждать в битвах в эпоху воздушной разведки и мощного оружия. Униформа малозаметности была необходима, чтобы избежать обнаружения самолетами-разведчиками и пулеметчиками.

Различные камуфляжные рисунки время от времени использовались до конца войны во Вьетнаме, но только в конце 1970-х годов шаблон черного, коричневого, зеленого и хаки (называемый M81 Woodland) стал стандартом. Он был разрешен для всех видов вооруженных сил США. Поскольку камуфляж стал основным элементом униформы, этот стиль также использовался на самолетах, танках, других транспортных средствах и в материалах для покрытия.

Эволюция камуфляжных тканей

Исторически сложилось так, что военная форма шилась исключительно из плотной хлопчатобумажной саржи. Эта тяжелая ткань может быть довольно прочной, но ее также жарко носить и она становится еще тяжелее, когда намокает. Что еще хуже, он также медленно сохнет. В качестве альтернативы, начиная с середины 20-го века, использовались чистые синтетические ткани, но эти ткани часто могут быть слишком жаркими и неспособными впитывать пот. Еще одна проблема заключается в том, что чистая синтетика блестит и отражает инфракрасный свет, что является препятствием для использования в качестве камуфляжа.

Более эффективным решением было смешивание хлопка и синтетического волокна, что позволило получить более прочную ткань без увеличения веса. Смеси нейлона и хлопка становились все более распространенными в военной форме. Они компенсировали недостатки своих предшественников, предоставляя солдатам более широкий диапазон движений.

По мере того как ткань, используемая в камуфляжной форме, развивалась, процесс окрашивания следовал ее примеру. Окрашивание хлопка или чистого полиэстера требует разных методов. Композит из хлопка и нейлона требует сложных методов, чтобы гарантировать, что камуфляжные цвета могут быть правильно нанесены на ткань униформы. Ткань также должна поддерживать красители, которые уменьшают отражение в ближнем инфракрасном диапазоне, благодаря чему она лучше сочетается с окружающей средой.

Ткани лучшего качества

В последние годы камуфляж включает цифровые изображения, которые помогают солдатам лучше вписываться в разнообразную среду. Вместе с этим повысилось качество ткани. Самые передовые камуфляжные ткани основаны на принципах прошлого, сочетая в себе большую прочность и защиту от непогоды, – отмечают эксперты компании.

Ткани, изготовленные с использованием трикотажных полиэфирных холстов, предотвращают разрывы и обеспечивают повышенную гибкость. Одним из преимуществ этого типа ткани является то, что ее можно использовать для самых разных целей, от униформы до палаток, шляп и чехлов для касок.

Состав трикотажной полиэфирной сетки обеспечивает повышенную прочность на растяжение, что означает, что ее трудно разорвать. Это особенно важно для таких вещей, как ремни, но ценно во всех случаях военного применения.

Одними из ключевых качеств, которые отличают современные ткани от тканей прошлого, являются их превосходная стойкость к истиранию, помогающая им служить намного дольше, чем материалы-предшественники. Они также водонепроницаемы, устойчивы к плесени и ультрафиолетовому излучению. В прошлом камуфляж часто приходилось заменять, так как материал разрушался или цвет тускнел.

Трикотажная ткань из полиэстера более долговечна и обладает более сильными цветостойкими свойствами. Кроме того, этот материал не имеет себе равных в своей способности защищать пользователей от экстремальных климатических условий. Есть версии огнеупорной ткани разных стандартов и классов.

Камуфляжные ткани значительно изменились с тех пор, как они изготовлялись из хлопка. Современные ткани обеспечивают высокий уровень защиты и долговечности. Будь то в униформе или других аксессуарах, они служат дольше и выдерживают самые жесткие условия.

Военные ткани, несомненно, являются тканями специального назначения. Их использование и применение требуют долговечности, качества и структурной целостности.