Гид потребителя: какие бокалы подойдут для шампанского

Игристое вино создает атмосферу праздника. Оно неизменно сопровождает праздники, светские рауты. Однако чтобы шампанское действительно ассоциировалось с торжеством, мало выбрать сорт. Нужно еще подобрать посуду.

Неправильно выбранные бокалы испортят атмосферу, шампанское утратит свои вкусовые качества. Даже Dom Perignon покажется не таким изысканным.

Виды бокалов для шампанского

Для подачи игристых вин и шампанского используется три вида бокалов:

Флейта – изысканный бокал на длинной ножке с широким основанием и узким горлышком. Такая форма задерживает пузырьки и долго сохраняет аромат напитка. Флейта элегантно выглядит, она отлично подходит для торжественных случаев. Объем бокала составляет 180-300 мл. Тюльпан – его чаша слегка расширена, однако при этом сохранена узкая форма. Как и флейта, тюльпан долго держит пузырьки. Такой бокал изысканно выглядит. Он чаще всего встречается на торжествах. Объем тюльпана – 250-450 мл. Креманка – отличается широкой низкой чашей. В отличие от предыдущих бокалов она не держит пузырьки. Креманка завоевала популярность на торжествах из-за возможности подачи игристого вина в виде фонтана. Для этого креманки выставляются в пирамиду. Напиток льется сверху, что создает эффектную подачу. Также креманку используют для подачи коктейлей. Объем бокала – 150-300 мл. Универсальный бокал – похож на тюльпан, только имеет простую форму. Это самый доступный вариант. Он подходит для подачи всех видов игристых и тихих вин. Универсальный бокал имеет объем 300-500 мл.

Подача шампанского в других бокалах считается признаком дурного тона. Любая другая посуда испортит атмосферу праздника.

Несколько общих рекомендаций

Главное свойство игристых вин – задорные пузырьки. Поэтому бокалы для шампанского сделаны узкими. Такая форма лучшим образом удерживает пузырьки. Дно некоторых бокалов может быть шероховатым. Это также сделано, чтобы удержать пузырьки.

Для подачи игристого вина стоит выбрать прозрачные бокалы из тонкого стекла. Рисунки и объемные орнаменты не дадут насладиться игрой пузырьков и в полной мере оценить оттенок напитка.

Бокалы не стоит мыть в посудомоечной машине. Также не нужно использовать для этой цели моющие средства. Они покрывают внутренние стенки тонкой пленкой силикона. Он делает поверхность гладкой, из-за чего пузырьки быстро поднимаются наружу. При их отсутствии игристое вино утратит свое неповторимое очарование.

Как подавать шампанское

Предварительно бутылку нужно охладить до 7-9 градусов. Перед подачей ее нужно презентовать, чтобы гости смогли увидеть этикетку и прочитать название марки. Шампанское нужно наливать по стенке бокала тонкой струйкой. Если в бутылке остался напиток, ее можно поместить в ведерко со льдом. Шампанское пьют небольшими глотками, наслаждаясь его изысканным ароматом и вкусом.