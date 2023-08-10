Гид потребителя: преимущества и недостатки однодневных контактных линз

Популярность контактных линз для глаз обусловлена несколькими факторами, которые делают их удобным и выгодным выбором для многих людей. Современные контактные линзы изготовлены из высококачественных материалов, таких как гидрогель или силикон-гидрогель, которые позволяют глазам “дышать” и обеспечивают комфортное ношение, они позволяют корректировать зрение, не меняя внешний вид. Это особенно важно для тех, кто хочет подчеркнуть естественность своего лица.

Существует широкий выбор типов контактных линз, включая однодневные, месячные, торические, мультифокальные, цветные и тому подобное. Это позволяет подобрать линзы, которые соответствуют индивидуальным потребностям каждого человека. Самые популярные однодневные линзы Киев или маленький городок, каждый может заказать набор линз разных производителей.

История создания

Первенство изобретению первых линз для глаз часто отдают французскому ученому и философу Рене Декарту. В 1632 году он описал идею корректировки зрения с помощью стеклянных шаров, положенных на поверхность глаза. Однако этот концепт остался теоретическим и не был воплощен на практике.

Первые настоящие контактные линзы были разработаны и изготовлены в 19-м веке. В 1887 году немецкий окулист Аугуст Мюллер создал первые попытки стеклянных линз для коррекции зрения. Однако эти линзы были очень неудобными для ношения, поэтому эта технология не получила широкого распространения.

Настоящий прорыв в развитии контактных линз произошел в 20-м веке:

В 1949 году американский окулист Кевин Тю, совместно с химиком Норманом Гайлом, разработали первые пластмассовые контактные линзы, сделанные из метакриловой кислоты. Эти линзы были твердыми и нелегкими для ношения, но это был важный шаг вперед в развитии технологии.

В 1960-х годах группа исследователей под руководством Оптикализера Джонсона & Джонсона разработала мягкие контактные линзы из гидрогеля, которые были гораздо более комфортными для ношения и имели лучшее прилегание к поверхности глаза.

В 1971 году профессор Болгарского медицинского университета Оттокар Ворм изготовил первые газопроницаемые контактные линзы из силикон-гидрогеля, которые позволяли глазам лучше “дышать” и были удобными для длительного ношения.

С годами технология изготовления контактных линз продолжала совершенствоваться, что привело к созданию различных типов линз для коррекции различных окулярных проблем и обеспечения комфортного ношения.

Однодневные контактные линзы https://mrlens.ua/catalog/odnodnevnye-linzy были впервые предложены и произведены в середине 1990-х годов. Однако они стали широко доступными и популярными только в следующем десятилетии.

Первые коммерческие однодневные контактные линзы были представлены на рынке примерно в 1995 году. Одна из компаний, которая играет важную роль в развитии однодневных линз, – это компания CIBA Vision (впоследствии стала частью Novartis), которая выпустила линию однодневных линз Focus Dailies. Эти линзы получили популярность благодаря своему удобству и высокому стандарту гигиены, поскольку их следует выбрасывать после одного дня использования.

Со временем другие производители контактных линз также начали разрабатывать и производить свои собственные модели однодневных линз. Эта инновационная технология стала очень популярной, особенно среди тех, кто ценит удобство, гигиену и отсутствие необходимости в дополнительном уходе за линзами.

Сейчас однодневные контактные линзы широко доступны и являются популярным выбором для многих людей, которые пользуются этим типом коррекции зрения.

Кому и когда рекомендованы одноразовые линзы?

Однодневные (одноразовые) контактные линзы могут быть рекомендованы для разных людей и ситуаций в зависимости от их потребностей и обстоятельств. Контактные линзы являются удобным выбором для тех, кто ведет активный образ жизни, занимается спортом или ведет активную деятельность на свежем воздухе, они позволяют носить любой вид очков или солнцезащитных очков, не ограничивая выбор стиля одежды.

Таакие линзы обеспечивают более широкий угол зрения по сравнению с очками, поскольку объектив расположен непосредственно на глазу.

Специалисты компании называют некоторые сценарии, когда однодневные линзы могут быть особенно полезными:

Людям, которые только начинают использовать контактные линзы, однодневные линзы могут быть более удобным вариантом, поскольку они не требуют дополнительного ухода и очистки.

Однодневные линзы обычно имеют высокую влажность и комфорт, поэтому они могут быть удобным вариантом для людей с чувствительностью к контактным линзам или сухими глазами.

Однодневные линзы могут быть удобными для людей, которые занимаются физической активностью, спортом или проводят много времени на улице, где могут быть воздействия пыли, ветра и тому подобное.

Если вы редко пользуетесь контактными линзами, однодневные линзы могут быть более практичным вариантом, поскольку они не требуют хранения или ухода между ношениями.

Однодневные линзы могут быть удобными для тех, кто имеет аллергию на уходовые растворы, которые используются для очистки и хранения других типов линз.

Хотя однодневные контактные линзы имеют много преимуществ, они также имеют некоторые недостатки, которые стоит учесть перед их использованием. Однодневные линзы обычно стоят больше по сравнению с многоразовыми линзами, поскольку требуют ежедневной замены новыми парами.

Из-за того, что однодневные линзы требуют ежедневного использования и выбрасывания, они могут привести к большему количеству отходов и пластикового мусора, что оказывает негативное влияние на окружающую среду.

Однодневные линзы не рекомендуется носить в течение длительного времени, так как они не предназначены для этого. Не все параметры зрения могут быть покрыты однодневными линзами, особенно для тех, кто имеет более сложные отклонения от нормы.

Некоторые специализированные типы контактных линз, такие как торические или мультифокальные, могут быть менее доступны в виде однодневных линз.

Несмотря на эти недостатки, многие люди считают, что преимущества однодневных контактных линз перевешивают недостатки и они являются удобным и гигиеничным вариантом для коррекции зрения. Однако перед тем как переходить на однодневные линзы, важно проконсультироваться с офтальмологом или оптометристом. Они помогут определить, подходят ли контактные линзы вообще, а также посоветуют, какой тип линз будет лучшим для вашего состояния и потребностей.