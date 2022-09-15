Гид потребителя: Из какого материала должен быть ударопрочный чехол на Iphone

Если раньше некоторые мобильные телефоны были прочными, то сегодня никто не застрахован от разбитого экрана или стеклянного задника. Стекло — это материал, который в последнее время завоевал популярность в дизайне сотовых телефонов. Он, безусловно, элегантен, но и очень хрупок. И постоянное использование наших смартфонов, часто подвергает их всевозможным падениям и несчастным случаям. Учитывая, что стоимость недавнего iPhone превышает 1000 евро, не удивительно, что люди раскупают даже чехлы на Iphone 14 plus, так как считают, что лучше перестраховаться, чем сожалеть, инвестируя в адекватную и качественную защиту с самого начала. Тем более, что ремонт вашего телефона, особенно экрана, может повлечь за собой значительные затраты.



Поэтому, чтобы справиться с этим, эксперты сайта Vchehle.ua дают несколько советов, как лучше защитить свой iPhone от ударов.

Зачем инвестировать в защиту iPhone?

Известный факт: айфоны и вообще смартфоны не самые ударопрочные устройства. Поэтому, чтобы избавить себя от паники, специалисты рекомендуют инвестировать в качественную защиту.

Помимо стоимости ремонта, хорошая защита может избавить потребителя и от ненужного стресса. Потому что никто не застрахован от поломки или от трещины на экране.

Подумайте о том, как часто вы используете свой смартфон, о своем образе жизни и занятиях. Вы проводите много времени на улице с телефоном? Если вы много двигаетесь, работаете на улице (например, на стройках) или занимаетесь спортом, то выбирайте качественные средства защиты, устойчивые к сильным ударам.

Также может быть полезно оценить свою степень неуклюжести, необходимость в надежной защите также нужна, если у вас есть дети! Эстетические предпочтения также имеют значение. В целом, чем эффективнее защита, тем она менее тонкая и изящная, хотя производители все больше стремятся разрабатывать чехлы, совмещающие приятное с полезным.

Выберите правильный чехол

На рынке представлено множество чехлов для iPhone различных форм и материалов. Если вы хотите купить противоударный чехол, вот несколько рекомендаций по выбору материала и формы.

Из какого материала должен быть ударопрочный чехол?

На рынке чехлов доступно несколько типов материалов. Некоторые производители чехлов объединяют несколько для большей эффективности. Для большей ударопрочности можно выбрать чехол, состоящий из нескольких слоев, с более мягкими материалами внутри (силикон) и более прочными снаружи (пластик).

Вот различные материалы, из которых может быть изготовлен прочный чехол для мобильного телефона:

Резина — гибкий материал, хорошо поглощающий удары. Ценится для усиления углов чехла или на бампере.

В корпусах телефонов используются два типа пластиковых материалов: термопластичный полиуретан (ТПУ) и поликарбонат (ПК). Первый поглощает больше ударов, а второй является самым жестким. Поэтому их часто используют вместе для создания чехлов, сочетающих в себе преимущества каждого из них.

Силикон, чаще всего силиконовый каучук или жидкий силикон, представляет собой легкий, относительно гибкий и недорогой материал. Он хорошо поглощает слабые удары, но не защитит телефон от сильного падения. Кроме того, силикон со временем может разлагаться и желтеть.

Кожа (натуральная или синтетическая) является предпочтительным материалом для чехлов-книжек с клапаном, защищающим экран. Из-за своей относительной тонкости это не самый ударопрочный материал. И хотя натуральная кожа со временем улучшается, она не застрахована от царапин.

Имейте в виду, что есть и другие менее распространенные материалы, такие как алюминий или дерево, но они не обладают такой хорошей устойчивостью. Здесь мы упомянули наиболее распространенные и признанные за их устойчивость к ударам.

Как правило, чем толще оболочка, тем она более устойчива. Ценится также дополнительная защита в углах и защита по краю телефона (бампер), которая предотвращает удары по дисплею при падении. А чтобы iPhone не выскальзывал из рук, выбирайте чехол, поверхность которого имеет противоскользящие зоны, с удобной формой захвата.

Имейте в виду, однако, что чем мягче и толще ваш чехол, тем труднее его поместить в карман. Вот почему некоторые производители разработали чехлы, которые можно повесить на пояс. Некоторые производители включают военный сертификат в листы продукции, подтверждающие прочность их чехлов. Это MIL-STD-810G-516.6, демонстрирующий хорошую устойчивость к падениям с заданной высоты.

Правильный выбор защитной пленки для экрана iPhone

Существуют различные типы защитных пленок для экрана смартфона. Чтобы сделать выбор между ними, часто используют шкалу Мооса. Эта система позволяет измерять твердость материала минерального происхождения. Он оценивается от 1 до 10, где 10 соответствует твердости алмаза, самого твердого минерала. Чтобы измерить твердость защитной пленки с помощью этой шкалы, ее проверяют инструментами, похожими на карандаши, с возрастающей степенью твердости. В настоящее время лучшие защитные пленки на рынке имеют рейтинг 9H.

Существующие материалы

Полиэтилентерефталат (ПЭТ) — дешевый, легкий и тонкий, но не обеспечивает наилучшей защиты. Он имеет рейтинг 3H по шкале Мооса.

Термопластичный полиуретан (ТПУ): также имеет рейтинг 3H по шкале Мооса, имеет слегка эластичную текстуру, что придает ему некоторую устойчивость после небольших ударов. Поэтому он немного более ударопрочный, чем ПЭТ.

Nano Liquid Screen Protector: это раствор для нанесения на экран, который после нанесения остается незаметным. Это правда, что такой раствор защищает экран больше, чем если бы он был без защиты, но наножидкость все еще слишком тонкая, чтобы обеспечить хорошую устойчивость к ударам.

Закаленное стекло: обычно это самая эффективная защита экрана. Это защитное стекло дешево, обеспечивает хорошую прозрачность и, прежде всего, твердость 8 или 9H. Поэтому оно более устойчиво к царапинам, но не небьющееся. Если оно треснет, но экран вашего iPhone, скорее всего, спасет от повреждения.

Критерии выбора защитной пленки для экрана iPhone

Избегайте адаптивных хранителей экрана. Выберите изготовленный на заказ, который идеально соответствует размерам экрана вашего iPhone, а также вставкам для камеры и динамика.

Найдите подходящую толщину: Конечно, толстое стекло лучше защитит ваш экран, но это может сказаться на качестве сенсорного экрана. Толщина 0,33 мм — хороший компромисс между защитой и оптимальным пользовательским интерфейсом.

Непрозрачность и прозрачность: слишком непрозрачное может изменить яркость экрана. Убедитесь, что производитель указывает прозрачность между 95 и 100%.

Пожалуйста, проверьте совместимость защитной пленки и чехла. Было бы обидно инвестировать в качественную защиту и в конечном итоге не иметь возможности использовать их одновременно.

Простота применения: некоторые защитные пленки наносятся легче, чем другие, и предотвращают попадание пузырьков воздуха и другой пыли под защитную пленку. Некоторые производители даже предлагают их с шаблоном, который упрощает их нанесение.

Ценится также наличие олеофобного покрытия, уменьшающего отпечатки пальцев, а также антибактериального покрытия.

Самый большой риск, которому подвергаются смартфоны, — это человеческий фактор. И если здравый смысл подсказывает нам использовать их чуть меньше, то это не всегда возможно. Отсюда важность усиления защиты этого объекта, который является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.