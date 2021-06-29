Лор-заболевания: специфика диагностики и терапии

Верхние дыхательные пути (нос, глотка, гортань), ухо выполняют важнейшие функции: дыхание, обоняние, прием пищи, слух. Они анатомически, физиологически тесно взаимосвязаны с другими системами: нервной, пищеварительной, опорно-двигательной, кроветворной, зубочелюстной.

Поэтому нередко запущенная отоларингологическая проблема серьезно влияет на иные структуры, провоцирует тяжелые осложнения. Своевременная консультация врача позволит предупредить развитие многих патологий, не допустить ухудшения функций, сделать лечение максимально легким, отмечают специалисты медицинского центра «Гармония здоровья».

Специфика болезней уха, горла, носа

Лор-органы формируют начальный фрагмент дыхательных, пищепроводных путей, благодаря особенным биологическим механизмам защищают внутреннюю среду от многих возбудителей болезней, аллергенов. Большинство заболеваний такого формата не относят к группе тяжелых, но из-за близости расположения к черепу, зубочелюстному аппарату, магистральным сосудам, которые могут быть вовлечены в воспалительный процесс, требуют своевременного лечения.

Характерная симптоматика:

болевые ощущения, дискомфорт в области пораженной зоны;

покраснение, отек слизистых оболочек;

общие проявления (повышение температуры тела, увеличение лимфатических узлов, насморк, кашель);

затрудненное дыхание, ощущение сухости в полости носа, першения в горле.

Для диагностики, кроме визуального осмотра и пальпации, применяют инструментальные методы: риноскопию, ороскопию, ларингоскопию, мезофарингоскопию, рентгенографию.

Получить дополнительную информацию помогут лабораторные тесты (исследование крови, мочи, посев мазков со слизистой). Для лечения чаще всего используют возможности консервативной терапии: антибактериальные, противомикробные, противовоспалительные препараты в разных формах, средства для местной обработки, жаропонижающие, поливитамины. Во многих случаях важное значение имеют физиотерапевтические процедуры, например, кварц, УВЧ.

Провести профессиональную диагностику, назначить лечение поможет квалифицированный лор в Киеве или в любом другом городе.

Как проходит осмотр у лор-врача

Диагностика заболеваний уха, горла, носа всегда происходит на базе опроса пациента, данных клинического обследования. Современные эндоскопические технологии позволяют сделать процедуру максимально точной, быстрой и комфортной. Грамотный врач, благодаря специализированному оборудованию, проверенным методикам, даже в случае необходимости проведения оперативных вмешательств, манипуляций осуществит их при минимальной травматичности, сократив нахождение больного в клинике до одного дня. Правильно подобранная индивидуальная схема лечения поможет успешно избавиться от отоларингологической болезни (ангина, аденоидит, острый гайморит, тонзиллит и др.) за короткий период, без осложнений.

Помощь лора необходима при наличии:

патологий уха (врожденные нарушения, травмы из-за механических повреждений, гнойные выделения из ушного канала, болевые ощущения);

болезни горла (развитие инфекции в гортани, глотке, на миндалинах);

заболеваний носа, околоносовых пазух;

инородного тела в зоне лор-органов.

Важно помнить, что самолечение часто становится причиной усугубления тяжести недуга, провоцирует развитие серьезных осложнений. Точно определить источник проблем, назначить действенное, безопасное лечение может только квалифицированный врач, — отмечают представители клиники.