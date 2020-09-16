Хасиды на границе с Украиной: у Авакова утверждают, что паломников обманули

Нет оснований пропускать хасидов в Украину, заявил Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о ситуации на белорусско-украинской границе, где сотни хасидов пытаются попасть на территорию Украины для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана.

«Те люди, которые выманили обманным путем в Беларусь представителей религиозного течения хасидизма и пообещали им, что их могут пропустить в Украину, они совершили правонарушение, хасиды были фактически обмануты и выманены в Беларусь», — отметил замминистра МВД.

По его словам, на данный момент нет никаких оснований пропускать хасидов на территорию Украины.