Хасиды на границе с Украиной: у Авакова утверждают, что паломников обманули
Нет оснований пропускать хасидов в Украину, заявил Геращенко
Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о ситуации на белорусско-украинской границе, где сотни хасидов пытаются попасть на территорию Украины для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана.
«Те люди, которые выманили обманным путем в Беларусь представителей религиозного течения хасидизма и пообещали им, что их могут пропустить в Украину, они совершили правонарушение, хасиды были фактически обмануты и выманены в Беларусь», — отметил замминистра МВД.
По его словам, на данный момент нет никаких оснований пропускать хасидов на территорию Украины.
«У нас нет оснований пропускать этих граждан в Украину. Действует законодательство, запрещающее такие действия. На данный момент пограничники обеспечили доступ гуманитарных миссий к лицам, которые находятся между границами Беларуси и Украины, и мы просто разъясняем, что хасидам необходимо вернуться в место, откуда они приехали, то есть в Израиль и другие страны», — заявил Геращенко.
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