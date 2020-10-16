Инвесторы жилкомплекса банка «Аркада» перекрыли Крещатик

Они выдвинули требования городской власти и обещают держать центральную улицу перекрытой до вечера.

Инвесторы жилых комплексов банка «Аркада» «Эврика», «Патриотика», «Патриотика на озерах» устроили митинг под КГГА и перекрыли движение на ул. Крещатик.

Правоохранители задержали спикера митинга Виталия Щербакова. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Митингующие требуют публичного объявления результатов аудита, проведенного «Киевгорстроем», назначения и объявления нового управляющего Фондами финансирования строительства и нового застройщика, а также строительства ЖК без доплат со стороны инвесторов.

Согласно анонсу акции, протестующие собираются держать центральную улицу Киева перекрытой до 20 часов.

Напомним, что 6 августа правление НБУ отнесло банк «Аркада» к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка «Аркада» и назначил куратора.

Правоохранители расследуют уголовные производства относительно возможных злоупотреблений при реализации строительных проектов банка «Аркада» ЖК «Эврика» и ЖК «Патриотика». Банк обвиняет в проблемах со строительством КГГА и НБУ.

25 августа «Аркаду» отнесли к неплатежеспособным банкам в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети от минимального установленного уровня.

26 августа стало известно, что «Киевгорстрой» проведет аудит достройки жилых комплексов Фонда финансирования строительства под управлением банка «Аркада» и предложит инвесторам варианты. // LB.ua