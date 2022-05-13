СБУ заборонила в’їзд в Україну 13 іноземним журналістам, які працювали на замовлення рф

З початку повномасштабного вторгнення рф Служба безпеки України викрила 13 представників зарубіжних ЗМІ, які готували «замовні» матеріали для кремлівських пропагандистів і публікували дезінформацію з фронтів.

За матеріалами СБУ, їм заборонено в’їзд в Україну строком на 3 роки.

Також спецслужба:

▪️нейтралізувала більше десятка ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів

▪️викрила сотні інтернет-агентів, які діяли на користь окупантів

▪️заблокувала понад 5,5 тис. акаунтів та облікових записів

Із останніх спецоперацій – викриття розгалуженої агентурної мережі спецслужб рф, якою керували з Криму. До її складу входили псевдожурналісти і так звані «експерти», які отримували від російських кураторів гроші за свою роботу.

Наразі «головний редактор», який координував діяльність групи, переховується на тимчасово окупованій території. Слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру.

СБУ