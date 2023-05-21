Із 22 травня заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги буде заборонено. Відповідне рішення сьогодні ухвалила Рада оборони міста Києва.

Ідеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.

Північне Київське теруправління Національної гвардії спільно з управліннями патрульною поліції Києва та області забезпечуватиме контроль за зупинкою вантажного транспорту на в’їздах у місто.

Офіційний портал Києва