Из-за карантина можно не ездить в Сервисный центр МВД: что можно оформить онлайн

Опубликовано

Каждый автомобилист может воспользоваться «Электронным кабинетом водителя» для того, чтобы осуществить ту или иную операцию.

Главный сервисный центр МВД предоставляет украинским водителям возможность оформления некоторых услуг в режиме онлайн.

Часть услуг можно будет заказать удаленно / фото УНИАН Владимир Гонтар

Об этом говорится на официальной странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что каждый автомобилист может воспользоваться «Электронным кабинетом водителя» для того, чтобы осуществить ту или иную операцию.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Чтобы получить к нему доступ, нужно ввести данные через ID.GOV.UA или через ПРИВАТ BANKID.

С помощью онлайн-сервиса можно сделать следующее:

  • заказать обмен и восстановления водительского удостоверения;
  • проверить авто по VIN-коду;
  • оплатить штрафы;
  • верифицировать данные.

Новые правила дорожного движения

УНИАН

Like

Читайте также: