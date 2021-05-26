Издание «Украинская правда» продали Томашу Фиале

Редактор и основательница «Украинской правды» Алена Притула и генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заключили соглашение, предусматривающее, что 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital. Отныне Фиала – новый владелец «Украинской правды».

Команда СМИ во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работать в том же формате, что и раньше. Сотрудничество с Еленой Притулой тоже сохранится, она будет продолжать выполнять роль редактора-основательницы.

В Dragon Capital заявили, что рассматривают эту инвестицию как еще один шаг к поддержке свободных медиа и свободы слова в Украине. Инвестиционная компания убеждена в больших перспективах цифровых медиа как успешного бизнеса, популярность которых будет расти в течение следующих лет.

«Украинская правда» убеждена, что богатый опыт Dragon Capital, накопленный в процессе инвестиций в цифровые медиа и другие смежные отрасли, а также дополнительные инвестиции в продукт и инфраструктуру издания помогут проекту стать еще более интересным для читателя и укрепить его лидерские позиции на рынке.

Источник: «Украинская правда»