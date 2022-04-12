Гид покупателя: разновидности канализационных люков и классы их допустимой нагрузки

Канализационный люк — разновидность инженерного сооружения, которое устанавливается в горловину септика, дренажного или смотрового колодца. Это обязательный элемент при оборудовании подземных коммуникаций.

Конструкция состоит из корпуса (обечайки) и крышки.

Специалисты компании «Все для скважины», рассказывают о том, на что важно обращать внимание при выборе такого рода изделий.

Люк выполняет сразу несколько важных функций:

защита людей и животных от падения в колодец;

организация удобного доступа к ключевым узлам системы — запорной арматуре, поворотным элементам и т. д.;

защита инженерных коммуникаций от повреждения, несанкционированного доступа, попадания мусора;

обеспечение удобного доступа к емкости септика для откачки содержимого;

изоляция неприятных запахов;

дополнительная теплоизоляция системы.

Виды люков

Строго говоря, канализационными считаются люки для доступа к бытовой, промышленной или ливневой сточной системе. Первые два вида имеют маркировку «К», третий — «Д». Иногда канализационными называют модели, монтируемые в составе других подземных коммуникаций: водопровод — «В», теплотрасса — «ТС», газовая сеть — «ГС», пожарный гидрант — «Г», магистральный газопровод — «МГ», телекоммуникации — «ГТС».

В процессе выбора люка https://skvagina.com.ua/ljuki/, специалисты рекомендуют обязательно обращать внимание на форму изделия. Большинство моделей круглые, и это не случайно. Такой люк для канализации равномерно распределяет нагрузку, соответствует форме горловины большинства колодцев и септиков. Квадратные модели стоят в среднем дороже и менее удобны в монтаже, поэтому пользуются меньшей популярностью.

По классу допустимой нагрузки люки делят на несколько категорий с соответствующей маркировкой:

«Л» — легкие изделия, выдерживающие эксплуатационное воздействие категории А15. Подходят для монтажа на озелененных участках и других площадях с минимальной нагрузкой.

«С» — средние модели. Выдерживают нагрузку В125, подходят для установки на тротуарах, автомобильных стоянках, в парковой зоне.

«Т» — тяжелые люки. Выдерживают нагрузку класса С250, поэтому используются для автомобильных дорог в пределах города.

«ТМ» — тяжелые магистральные изделия. Предназначены для монтажа на крупных дорогах, АЗС, поскольку выдерживают нагрузку на уровне D400.

«СТ» — сверхтяжелые модели. Класс допустимой нагрузки Е600. Подходят для локаций с движением высокой интенсивности (склады, погрузочные терминалы, доки).

«СТУ» — сверхтяжелые усиленные люки. Способны выдержать нагрузку до F900, что делает их подходящими для аэродромов и других локаций с наиболее высокими эксплуатационными характеристиками.

Садовый люк может быть изготовлен из пластика, чугуна, полимерно-песчаной смеси, резины и других материалов. Выбор зависит от места установки, оптимального класса нагрузки.