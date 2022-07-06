Кабмін знизить температурний режим у квартирах під час опалювального сезону

З метою економії енергоресурсів мінімум складе 16 градусів.

Кабінет міністрів планує знизити мінімальну температуру в житлових приміщеннях взимку. З метою економії енергоресурсів мінімум складе 16 градусів.

Про це пише РБК-Україна. Як наголошується в матеріалі, знизити температурний мінімум для житлових приміщень з 18-20 до 16 градусів уряд може вже найближчим часом.

Прийняти таке рішення збиралися минулого тижня, але, як повідомили джерела в уряді, ще не узгоджені деякі деталі документа.

Нагадаємо, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що тепло в квартири українців цього року буде подаватися таким чином, щоб температура не перевищила 18-20 градусів. Мінімум складе 16 градусів.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Чернишов запевнив, опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, тарифи на тепло не зміняться.

4 липня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна через окупацію або знищення втратила близько третини теплових електростанцій.