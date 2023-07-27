Йдемо в 6 клас: на що звернути увагу під час вибору підручників?

Щороку на вітринах книжкових магазинів та віртуальних полицях спеціалізованих сайтів з’являються нові підручники для школярів. Це змушує вчителів та батьків постійно вибирати ті, що якнайкраще підійдуть учням, зокрема дітям 6 класу. Сам процес відбору книжок для навчання досить непростий. Адже потрібно врахувати безліч факторів, котрі допоможуть перехилити терези в один чи інший бік і водночас не помилитись з вибором та підібрати найбільш оптимальні варіанти.

Експерти спеціалізованого порталу Shkola.in.ua і розповідають детальніше про те, як вибрати підручники 6 клас НУШ чи інші, та на що звернути увагу під час покупки насамперед. Ці поради допоможуть легко та швидко, а головне, правильно, підібрати вдалі книги для учнів.

Що рекомендує НУШ?

НУШ (Нова українська школа) – це діюча освітня реформа Міністерства науки та освіти, головна мета якої закохати дітей у навчання. Для цього вчителів навчають будувати навчальний процес так, щоб школярі відчували приємну атмосферу, свободу думки та критичного мислення, жагу до знань та самостійного вивчення обов’язкових та додаткових матеріалів. До нових стандартів вже приєдналися тисячі освітніх закладів по всій території України – від мегаполісів до невеличких містечок.

Звісно, реформа не оминула й створення підручників. За рекомендаціями НУШ навчальні матеріали для школярів, зокрема й для 6 класу мають відповідати таким нормам:

містити викладення матеріалу, котре спонукає до набуття компетентностей та практичних навичок, а не автоматичного запам’ятовування фактів;

виховувати у школярах соціальну активність та навчати працювати в команді;

розуміти відповідальність самостійного виконання завдання, наприклад контрольної чи домашньої роботи;

містити лише концентровано корисний матеріал, що відповідає навчальній програмі учнів конкретного класу;

містити достатню кількість ілюстрованих та схематичних матеріалів, котрі допомагають глибше та легше засвоїти тему;

спонукати до самостійного пошуку додаткових джерел інформації про заданий матеріал та обговорення його з учнями або вчителем.

Саме цій критерії є запорукою дружби учнів з підручниками: глибокому розумінню та легкому запам’ятовуванню важкого матеріалу, а також вміння застосовувати його на практиці у майбутньому.

Головні критерії вибору підручників для 6 класу

Щоб з легкістю підібрати навчальні предметні книги, звертайте увагу не тільки на рекомендації нової української школи, але й керуйтеся такими критеріями вибору:

Автор. Звертайте увагу на кількість виданих книг, використання авторських підручників іншими школами, відповідність матеріалів навчальній програмі. А також дозволеність Міністерством освіти та науки використовувати навчальні книги конкретного автора в акредитованих навчальних закладах.

Якість викладеного матеріалу. Підручники не мають містити помилки, оскільки це порушує логіку викладення матеріалу та не відповідає держстандартам освіти і програмам, котрі затверджені у закладах освіти.

Відгуки. Перед покупкою варто ознайомитись із думкою інших вчителів чи батьків про конкретний підручник чи серію навчальних книг. Реальні покупці зазвичай чесно розповідають про переваги та недоліки.

Місце покупки. Краще уникати сумнівних місць під час вибору підручників для учнів. Є ризик придбати нелегальні книги. Відвідуйте лише загальновідомі книгарні або спеціалізовані офіційні сайти продажу підручників та навчальних матеріалів.

І звісно, орієнтуйтеся на рекомендації вашого навчального закладу щодо специфічних критеріїв вибору підручників для учнів 6 класу.

Що цікавого нині пропонують в підручниках?

Окрім загальноприйнятих норм та рекомендацій щодо викладення навчального матеріалу, сучасні підручники можуть містити й досить цікаві доповнення. Наприклад:

Відеосупровід. Це можливість додатково перейти за посиланням на платформу автора та безкоштовно подивитись фільм, мультфім, відеоролик, власні пояснення автора тощо на конкретну тему.

Аудіосупровід. Деякі матеріали пропонують застосовувати диск із відтворенням завдань в аудіоформаті. Така додаткова можливість найчастіше зустрічається у підручниках іноземних мов для засвоєння навичок аудіювати та прослуховувати мовлення носія мови.

3D-візуалізація. Технології впевнено крокують вперед, тож на полицях книгарень та спеціалізованих сайтів для покупки підручників все частіше можна помітити книги із можливістю «оживити» ілюстровані матеріали за допомогою смартфону. Це допомагає учням краще уявити деякі теми. До прикладу, вигляд скелету людини або географічну чи історичну карту.

Де придбати якісні підручники?

Підбирати підручники для учнів 6 класу та школярів інших навчальних ступенів найзручніше онлайн. Адже тоді відкривається повний спектр вибору авторів, видавництв та типів навчальних книг, а також можливість придбати конкретну кількість. Звертайте увагу на сучасні відкриті електронні бібліотеки, де зібрані лише затверджені Міністерством освіти та науки України матеріали для загальної середньої освіти.