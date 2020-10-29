Кабмин обязал НАПК немедленно восстановить доступ к реестру е-деклараций

Кабинет Министров Украины обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов на своей странице в Facebook.

“Только что на внеочередном заседании Правительства с участием Президента Украины Владимира Зеленского, во исполнение решения СНБО приняли Распоряжение которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки!” – написал Немчинов. // Буквы