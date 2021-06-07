Кабмін послабив карантин: що зміниться

Уряд України переглянув список обмежень адаптивного карантину, чинного до 30 червня 2021 року.

Постанова Кабміну від 2 червня опубліковано на його сайті.

В т.ч. дозволяється проведення масових заходів, в тому числі в розважальних закладах та закладах громадського харчування з розрахунку 4 квадратних метра площі будівлі, території на людину або із заповненістю не більше 2/3 місць.

У той же час робота ресторанів буде дозволена цілодобово, а відстань між столиками зменшується з 2 до 1,5 метрів.

Крім того, обмеження при проведенні масових заходів не застосовуватимуться, якщо у всіх учасників і організаторів заходу є негативний результат тесту на коронавірус методом ПЛР або експрес-тест, який був проведений не більше ніж за 72 години до заходу, або документа, що підтверджує отримання двох доз вакцини. // Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»