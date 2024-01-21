Кабмін послабив обмеження щодо наркотичних препаратів

Також збільшено дозволений до видачі обсяг наркотичних лікарських засобів хворим.

Уряд ухвалив рішення, яким збільшив обсяги дозволених до зберігання наркотичних речовин у медзакладах та аптеках – з тримісячної до шестимісячної потреби. А в лікувально-профілактичних закладах обсяги збільшено з місячної до тримісячної потреби закладу в препаратах. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здров’я.

Крім того, збільшено дозволений до видачі обсяг наркотичних лікарських засобів хворим під час надання паліативної та хоспісної допомоги, з п’ятнадцяти- до тридцятиденної потреби.

Це рішення забезпечить розширення доступу до знеболення у паліативних пацієнтів, що своєю чергою сприятиме ефективному купіруванню больового синдрому, зазначили в МОЗ.

Також рішення дозволить створити буфер запасів препаратів замісної підтримувальної терапії в регіонах, що підвищить якість послуг з проведення замісної терапії і значно скоротить витрати на логістику препаратів.

Окрім того, врегульовано положення щодо впровадження електронного рецепта та контролю за відпуском рецептурних лікарських засобів.