Кабмин возобновил выдачу «пакета малыша»

Помощь на ребенка будет выдаваться в натуральной форме, а в случае невозможности — в денежной

Кабинет министров Украины принял постановление об обеспечении ребенка при рождении единовременной натуральной помощи «пакет малыша». Выдача была приостановлена из-за решения Антимонопольного комитета.

Постановление принято на заседании правительства 25 ноября.

Согласно постановлению, «пакет малыша» выдается в роддоме на каждого ребенка; а в случае отсутствия — в управлении социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя.

Постановлением предоставляется возможность в виде исключения, выплачивать денежную компенсацию «пакета малыша» на детей, родившихся в период с 24.10.2020 по 01.07.2021, в случае неполучения в течение 30 дней со дня рождения ребенка единовременной натуральной помощи «пакет малыша» по независящим от получателя причинам.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Антимонопольным комитетом Украины 30 июня принято решение отменить процедуру закупки единовременной натуральной помощи «пакет малыша».

В то же время Верховной радой 30 сентября приняты изменения в закон «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления при рождении ребенка единовременной натуральной помощи «пакет малыша», которыми восстанавливается предоставление родителям единовременной натуральной помощи.

Законом о госбюджете на 2020 год предусмотрены расходы в размере 1 239 631,9 тыс. грн на единовременную натуральную помощь «пакет малыша» для 331 тыс. семей. По состоянию на остаток средств составляет 739 631,9 тыс. гривен. Реализация акта в октябре — декабре 2020 года потребует 316 965,00 тыс. гривен. В 2021 году реализация акта потребует финансирования из государственного бюджета в размере 1,751 млрд гривен. // РБК-Украина