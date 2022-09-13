Кабмін затвердив нові послуги для водіїв – МВС

За допомогою електронного кабінету водія на сайті сервісного центру або додатку “Дія” планується надати фізичним та юридичним особам можливість обирати будь-який номерний знак для авто.

Кабінет міністрів затвердив зміни до законодавства, відповідно до яких фізичні та юридичні особи отримають додаткові послуги онлайн без звернення до територіальних сервісних центрів МВС.

Як пише УНІАН, про це під час брифінгу повідомив начальник Головного сервісного центру МВС України Микола Рудик.

Як розповів Рудик, уряд ухвалив зміни до законодавства, відповідно до яких дозволяється подавати заяви на реєстрацію, перереєстрацію транспортного засобу та замовлення номерних знаків онлайн.

“Можливість онлайн-реєстрації авто планується ввести шляхом відокремлення експертного дослідження від процедури реєстрації. Таким чином при наявності попереднього дослідження автомобіля можна скоротити час, необхідний на процедуру реєстрації, до 20 хвилин”, – додав він.

Також Рудик зазначив, що за допомогою електронного кабінету водія на сайті сервісного центру або додатку “Дія” планується надати фізичним та юридичним особам можливість обирати будь-який номерний знак, який можна замовити, і надалі отримати його. Онлайн можна буде оформити й договір купівлі-продажу транспортного засобу.

За словами Рудика, також планується відновити надання послуги з обміну водійського посвідчення. На його думку, відповідна послуга буде відновлена орієнтовно в найближчий місяць.

“Без фізичного звернення до територіального сервісного центру людина зможе подати заявку за допомогою електронного кабінету водія на отримання водійського посвідчення в разі втрати або обміну і вибрати зручний спосіб отримання виготовленого посвідчення водія, наприклад, через відділення “Укрпошти”, – зазначив він.

За словами Рудика, серед головних завдань ГСЦ – можливість замовлення індивідуального номерного знака за допомогою веб-сервісів без фізичного звернення до територіальних сервісних центрів.

Серед інших законодавчих змін: розширений перелік реєстраційних дій, пов’язаних з проведенням державної реєстрації/перереєстрації транспортного засобу, які здійснюються без проведення експертного дослідження транспортного засобу. Серед прикладів: відновлення документів на транспортний засіб у разі втрати або обміну, реєстрація транспортного засобу, отриманого у спадок та інші.

Права під час війни:

7 липня 2022 року стало відомо про те, що українські біженці зможуть використовувати свої національні водійські права на території Європейського Союзу без необхідності їх заміни. Відповідний проект був ухвалений Європарламентом.

Українські біженці можуть використовувати свої водійські права до тих пір, поки мають статус тимчасового захисту. У разі втрати прав можна буде оформити нові в ЄС. Однак потрібно буде отримати підтвердження від української влади щодо дійсності прав і надати довідку, яка підтверджує фізичну і психологічну готовність сідати за кермо.

Водії вантажівок і автобусів за певних умов зможуть отримати українські сертифікати компетентності та працювати в ЄС. Для цього знадобиться пройти короткий курс навчання і скласти тест. Потім вони отримають дозвіл працювати в Євросоюзі, поки діє статус тимчасового захисту.